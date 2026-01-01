Dawarich este o alternativă auto-găzduită la Google Timeline care îți pune istoricul locațiilor sub propriul control. Importă date din exporturile Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, fișiere GPX și alte surse pentru a construi o înregistrare bogată, căutabilă, a tuturor locurilor în care ai fost.

Platforma îți vizualizează mișcările ca hărți interactive cu hărți termice, linii de rută și suprapuneri de tip „ceață de război”. Statisticile încorporate arată țările vizitate, orașele explorate și distanța totală parcursă, în timp ce instrumentele de călătorie îți permit să adnotezi călătoriile cu fotografii și notițe. Partajarea locației în familie cu controale individuale de confidențialitate o face potrivită pentru uz casnic. Auto-găzduirea păstrează datele sensibile despre locație în întregime pe propria ta infrastructură, departe de Google și de alte părți terțe.