Implementează Dawarich prin instalare cu un singur click.
Alternativă auto-găzduită la Google Timeline pentru a urmări și a vizualiza istoricul complet al locațiilor tale pe o hartă interactivă.
Alege un plan VPS pentru Dawarich
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dawarich
Dawarich este o alternativă auto-găzduită la Google Timeline care îți pune istoricul locațiilor sub propriul control. Importă date din exporturile Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, fișiere GPX și alte surse pentru a construi o înregistrare bogată, căutabilă, a tuturor locurilor în care ai fost.
Platforma îți vizualizează mișcările ca hărți interactive cu hărți termice, linii de rută și suprapuneri de tip „ceață de război”. Statisticile încorporate arată țările vizitate, orașele explorate și distanța totală parcursă, în timp ce instrumentele de călătorie îți permit să adnotezi călătoriile cu fotografii și notițe. Partajarea locației în familie cu controale individuale de confidențialitate o face potrivită pentru uz casnic. Auto-găzduirea păstrează datele sensibile despre locație în întregime pe propria ta infrastructură, departe de Google și de alte părți terțe.
Funcționalități cheie ale Dawarich
Import multi-sursă
Importă date de locație din Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, fișiere GPX și altele pentru a construi un istoric complet.
Vizualizări interactive de hartă
Explorează-ți istoricul sub formă de hărți termice, linii de rută și suprapuneri de ceață de război pe o hartă complet interactivă cu straturi personalizabile.
Statistici de călătorie
Vezi câte țări și orașe ai vizitat, cât de departe ai călătorit și urmărește câte zile ai petrecut în fiecare țară.
Integrare foto
Conectează Immich sau Photoprism pentru a suprapune fotografii geotagate pe hartă și a asocia amintiri cu anumite călătorii și locații.
Partajarea locației familiei
Partajează-ți locația cu membrii familiei, păstrând în același timp controale individuale de confidențialitate, astfel încât fiecare persoană să decidă ce expune.
De ce să rulezi Dawarich pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
2FAuth
Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil