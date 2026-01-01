Implementează Ever Gauzy cu instalare cu un singur click.
Platformă de afaceri open-source care combină ERP, CRM, HRM, ATS și managementul de proiect într-un singur spațiu de lucru.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ever Gauzy
Ever Gauzy este o platformă open-source de management al afacerilor care unifică ERP, CRM, HRM, ATS și managementul proiectelor într-un singur spațiu de lucru. Este concepută pentru agenții, firme de consultanță și echipe bazate pe servicii care trebuie să urmărească timpul, să gestioneze salarizarea, să deruleze procese de vânzări și să raporteze profitabilitatea fără a fi nevoie să combine cinci abonamente SaaS separate.
Găzduirea Gauzy pe propriul tău VPS menține datele clienților, contractele, facturile și înregistrările de resurse umane sub controlul tău deplin, fără taxe per utilizator și fără vendor lock-in. Platforma este dezvoltată activ de Ever Co., cu mii de contribuitori pe GitHub și o licență open-source care permite auto-găzduirea comercială.
Funcționalități cheie ale Ever Gauzy
Suită ERP unificată
Modulele de finanțe, inventar, achiziții și contabilitate partajează un model de date unic, astfel încât rapoartele să reflecte întotdeauna aceleași cifre în toate departamentele.
CRM integrat
Urmărește potențialii clienți, ofertele, contactele și fluxurile de lucru, alături de facturare și livrarea proiectelor, fără a exporta date între instrumente separate.
HRM și ATS
Gestionează angajații, candidații, concediile, contractele și întregul flux de angajare, de la publicarea anunțurilor de angajare până la integrare, într-un singur loc.
Urmărirea timpului și foi de pontaj
Urmărirea nativă a timpului, cu intrări manuale și automate, se integrează direct în rapoartele de salarizare, facturare și profitabilitate a proiectelor.
Spații de lucru multi-tenant
Rulează mai multe organizații și echipe pe o singură implementare, cu date, permisiuni și facturare separate pentru fiecare entitate.
API de integrare deschis
API-uri REST și GraphQL plus integrări webhook cu GitHub, Hubstaff, Upwork și Make.com îți permit să extinzi Gauzy pentru a se potrivi fluxurilor de lucru existente.
De ce să rulezi Ever Gauzy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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