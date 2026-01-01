Instalează CloudBeaver cu un singur click.
Instrument de gestionare a bazelor de date bazat pe web, creat de echipa DBeaver, care acceptă PostgreSQL, MySQL, MongoDB și zeci de altele.
Alege un plan VPS pentru CloudBeaver
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CloudBeaver
CloudBeaver este o aplicație web de gestionare a bazelor de date, dezvoltată de echipa din spatele popularului client desktop DBeaver. Aceasta aduce administrarea bazelor de date de nivel profesional în orice browser, permițând echipelor să interogheze, să vizualizeze și să gestioneze mai multe sisteme de baze de date dintr-o singură interfață, fără a instala software desktop pe fiecare mașină.
Auto-găzduirea CloudBeaver pe VPS-ul tău păstrează credențialele bazei de date și rezultatele interogărilor în propria ta rețea. Eviti expunerea bazelor de date individuale la internetul public, oferind în același timp echipei tale acces centralizat, controlat prin roluri, la bazele de date de care au nevoie — de pe orice dispozitiv, din orice locație.
Funcționalități cheie ale CloudBeaver
Suport pentru baze de date multiple
Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server și multe altele dintr-o singură interfață unificată.
Constructor vizual de interogări
Construiește interogări complexe cu o interfață drag-and-drop, reducând erorile și scăzând bariera pentru utilizatorii mai puțin experimentați.
Controlul accesului bazat pe roluri
Gestionează permisiunile utilizatorilor la nivel de conexiune, astfel încât membrii echipei să vadă doar bazele de date la care au acces.
Editor SQL avansat
Editor cu funcționalitate completă, cu evidențiere sintaxă, completare automată și istoric al interogărilor pentru o activitate zilnică productivă cu baze de date.
Vizualizarea datelor
Redă rezultatele interogării sub formă de diagrame și grafice direct în browser, fără a exporta într-un instrument BI separat.
De ce să rulezi CloudBeaver pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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