CloudBeaver este o aplicație web de gestionare a bazelor de date, dezvoltată de echipa din spatele popularului client desktop DBeaver. Aceasta aduce administrarea bazelor de date de nivel profesional în orice browser, permițând echipelor să interogheze, să vizualizeze și să gestioneze mai multe sisteme de baze de date dintr-o singură interfață, fără a instala software desktop pe fiecare mașină.

Auto-găzduirea CloudBeaver pe VPS-ul tău păstrează credențialele bazei de date și rezultatele interogărilor în propria ta rețea. Eviti expunerea bazelor de date individuale la internetul public, oferind în același timp echipei tale acces centralizat, controlat prin roluri, la bazele de date de care au nevoie — de pe orice dispozitiv, din orice locație.