Forgejo este un serviciu Git auto-găzduit, condus de comunitate, care a apărut ca un fork al Gitea, cu un accent puternic pe transparență și pe împuternicirea utilizatorilor. Acesta oferă tot ce au nevoie echipele pentru a găzdui, colabora și gestiona proiecte software — de la gestionarea depozitelor și revizuirea codului, la urmărirea problemelor, wiki-uri și acțiuni CI/CD integrate — într-un pachet ușor, eficient din punct de vedere al resurselor, care rulează confortabil pe un VPS mic.

Auto-găzduirea infrastructurii tale Git cu Forgejo înseamnă proprietate completă asupra codului tău sursă, fără dependență de platforme terțe și conformitate deplină cu cerințele de rezidență a datelor. Obții funcționalități de colaborare de nivel enterprise fără costuri per licență de utilizator sau riscul ca modificările de politică ale furnizorilor externi să blocheze accesul echipei tale la propriile depozite.