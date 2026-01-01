Instalează Forgejo cu un singur click.
Serviciu Git auto-găzduit, ușor, cu o interfață web completă, pull requests, urmărire a problemelor și pipeline-uri CI/CD.
Alege un plan VPS pentru Forgejo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Forgejo
Forgejo este un serviciu Git auto-găzduit, condus de comunitate, care a apărut ca un fork al Gitea, cu un accent puternic pe transparență și pe împuternicirea utilizatorilor. Acesta oferă tot ce au nevoie echipele pentru a găzdui, colabora și gestiona proiecte software — de la gestionarea depozitelor și revizuirea codului, la urmărirea problemelor, wiki-uri și acțiuni CI/CD integrate — într-un pachet ușor, eficient din punct de vedere al resurselor, care rulează confortabil pe un VPS mic.
Auto-găzduirea infrastructurii tale Git cu Forgejo înseamnă proprietate completă asupra codului tău sursă, fără dependență de platforme terțe și conformitate deplină cu cerințele de rezidență a datelor. Obții funcționalități de colaborare de nivel enterprise fără costuri per licență de utilizator sau riscul ca modificările de politică ale furnizorilor externi să blocheze accesul echipei tale la propriile depozite.
Funcționalități cheie ale Forgejo
Găzduire Git Deplină
Găzduiește depozite cu acces SSH și HTTPS, protecția ramurilor și un vizualizator de diferențe bazat pe web pentru revizuirea codului.
Solicitări de extragere și revizuiri
Flux de lucru structurat pentru revizuirea codului, cu comentarii inline, cerințe de aprobare și strategii de îmbinare pentru controlul calității.
Urmărirea problemelor
Sistem de urmărire a problemelor integrat cu etichete, etape și tablouri de proiect pentru a gestiona munca alături de codul la care se referă.
Acțiuni CI/CD integrate
Automatizarea compatibilă cu GitHub Actions îți permite să rulezi teste și implementări direct în Forgejo fără servicii CI externe.
Registru de pachete
Găzduiește imagini Docker, pachete NPM și alte artefacte pe aceeași platformă ca și codul tău sursă pentru un lanț de aprovizionare unificat.
Suport federație
Federația bazată pe ActivityPub permite colaborarea între instanțe, reducând dependența de un singur furnizor de găzduire centralizat.
De ce să rulezi Forgejo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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