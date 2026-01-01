Implementează Thruk cu un singur click.
Interfață web de monitorizare multi-backend pentru Naemon, Nagios, Icinga și Shinken, construită pe API-ul Livestatus.
Alege un plan VPS pentru Thruk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Thruk
Thruk este o interfață web de monitorizare independentă, bogată în funcționalități, construită pe API-ul Livestatus. Înlocuiește vechiul Nagios CGI cu o interfață de utilizator rapidă și modernă și adaugă capabilități pe care Nagios de bază nu le-a oferit niciodată — vizualizări paginate peste milioane de servicii, panouri de bord adaptate pentru mobil, procese de afaceri, raportare SLA și un API REST puternic.
Găzduirea proprie a Thruk pe propriul tău VPS îți permite să consolidezi fiecare backend Naemon, Nagios, Icinga și Shinken în spatele unei singure interfețe. Acest șablon include distribuția OMD Labs, astfel încât obții și un nucleu Naemon gata de interogare, grafice de performanță RRD și întregul ecosistem de add-on-uri Thruk fără compilare manuală.
Funcționalități cheie ale Thruk
Suport multi-backend
Interoghează instanțele Naemon, Nagios, Icinga și Shinken simultan și prezintă-le ca o singură vizualizare unificată a stării.
Miez Naemon inclus
Vine cu un backend Naemon funcțional, grafice de performanță RRD și Apache, astfel încât interfața web să aibă date în timp real de la prima pornire.
Procese de afaceri
Grupează sute de verificări de nivel scăzut în servicii de afaceri logice care scot la iveală impactul real în loc de zgomotul brut al gazdei.
Raportare SLA
Generează rapoarte de disponibilitate, întreruperi și SLA în format PDF sau Excel direct din interfața web, fără instrumente externe de raportare.
REST API
Automatizează tablourile de bord, perioadele de nefuncționare și confirmările printr-un REST API documentat care reflectă fiecare capacitate a interfeței de utilizator.
UI optimizat pentru mobil
Tablourile de bord responsive și o temă mobilă dedicată le permit operatorilor să gestioneze incidentele de pe un telefon sau o tabletă, atunci când sunt de gardă.
De ce să rulezi Thruk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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