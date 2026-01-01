Thruk este o interfață web de monitorizare independentă, bogată în funcționalități, construită pe API-ul Livestatus. Înlocuiește vechiul Nagios CGI cu o interfață de utilizator rapidă și modernă și adaugă capabilități pe care Nagios de bază nu le-a oferit niciodată — vizualizări paginate peste milioane de servicii, panouri de bord adaptate pentru mobil, procese de afaceri, raportare SLA și un API REST puternic.

Găzduirea proprie a Thruk pe propriul tău VPS îți permite să consolidezi fiecare backend Naemon, Nagios, Icinga și Shinken în spatele unei singure interfețe. Acest șablon include distribuția OMD Labs, astfel încât obții și un nucleu Naemon gata de interogare, grafice de performanță RRD și întregul ecosistem de add-on-uri Thruk fără compilare manuală.