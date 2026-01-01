Explo este un server de descoperire muzicală auto-găzduit care conectează istoricul tău de ascultare ListenBrainz la biblioteca ta muzicală personală. Acesta preia playlisturi de recomandări săptămânale și zilnice de la ListenBrainz, găsește melodiile potrivite prin YouTube sau Soulseek, le descarcă și creează playlisturi direct în Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic sau MPD — automat, conform unui program pe care îl controlezi tu.

Spre deosebire de serviciile de streaming care blochează recomandările în spatele abonamentelor și algoritmilor opaci, Explo îți oferă transparență totală: fiecare recomandare poate fi urmărită până la datele tale reale de ascultare de pe ListenBrainz, iar fiecare melodie descărcată se află pe propriul tău server. Interfața web încorporată îți permite să gestionezi programele, să navighezi prin istoricul playlisturilor și să configurezi toate integrările fără a edita fișierele de configurare.