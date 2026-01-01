Instalează Explo cu instalare dintr-un singur click.
Motor de descoperire muzicală auto-găzduit care construiește automat playlisturi din recomandările ListenBrainz și le descarcă în biblioteca ta.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Explo
Explo este un server de descoperire muzicală auto-găzduit care conectează istoricul tău de ascultare ListenBrainz la biblioteca ta muzicală personală. Acesta preia playlisturi de recomandări săptămânale și zilnice de la ListenBrainz, găsește melodiile potrivite prin YouTube sau Soulseek, le descarcă și creează playlisturi direct în Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic sau MPD — automat, conform unui program pe care îl controlezi tu.
Spre deosebire de serviciile de streaming care blochează recomandările în spatele abonamentelor și algoritmilor opaci, Explo îți oferă transparență totală: fiecare recomandare poate fi urmărită până la datele tale reale de ascultare de pe ListenBrainz, iar fiecare melodie descărcată se află pe propriul tău server. Interfața web încorporată îți permite să gestionezi programele, să navighezi prin istoricul playlisturilor și să configurezi toate integrările fără a edita fișierele de configurare.
Funcționalități cheie ale Explo
Descoperire ListenBrainz
Preia playlisturile Weekly Exploration, Weekly Jams și Daily Jams direct din contul tău ListenBrainz — recomandări create în întregime pe baza istoricului tău de ascultare.
Suport multi-server
Se integrează cu Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic și MPD, creând playlisturi direct în orice server de muzică pe care îl rulezi deja.
Automatizare programată
Programările cron configurabile rulează descoperirea automat — o dată setate, muzica nouă apare în biblioteca ta în fiecare săptămână, fără niciun pas manual.
Descărcare YouTube și Soulseek
Găsește și descarcă melodii prin YouTube (cu yt-dlp) sau Soulseek (prin Slskd), cu filtre de calitate, selecție de format și deduplicare inteligentă.
Administrare UI web
Navighează prin arhivele de playlisturi, declanșează rulări manuale, ajustează programele și gestionează toate setările serverului de muzică dintr-o singură interfață de browser autentificată.
De ce să rulezi Explo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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