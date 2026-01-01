NoteDiscovery este o aplicație ușoară, cu auto-găzduire, pentru luarea de notițe și bază de cunoștințe care stochează tot conținutul ca fișiere markdown simple pe disc — fără bază de date, fără servicii externe, fără blocare de furnizor. Editorul acceptă previzualizare live, matematică LaTeX, diagrame Mermaid, blocuri de cod cu evidențiere a sintaxei și salvare automată. O vizualizare interactivă de grafic vizualizează conexiunile dintre notițe prin wikilink-uri, și un panou de backlink-uri arată ce notițe o referă pe cea curentă — fluxul de lucru de gândire conectată care face instrumente precum Obsidian populare, disponibil în întregime pe propriul tău server.

Un server MCP (Model Context Protocol) încorporat permite asistenților AI precum Claude și Cursor să interogheze și să actualizeze notițele tale direct, făcând din NoteDiscovery una dintre puținele aplicații de notițe cu auto-găzduire cu integrare nativă a agenților AI, gata de utilizare.