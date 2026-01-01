Instalează NoteDiscovery cu un singur click.
Bază de cunoștințe markdown auto-găzduită cu vizualizare grafic, legături inverse și integrare AI încorporată prin MCP.
Alege un plan VPS pentru NoteDiscovery
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu NoteDiscovery
NoteDiscovery este o aplicație ușoară, cu auto-găzduire, pentru luarea de notițe și bază de cunoștințe care stochează tot conținutul ca fișiere markdown simple pe disc — fără bază de date, fără servicii externe, fără blocare de furnizor. Editorul acceptă previzualizare live, matematică LaTeX, diagrame Mermaid, blocuri de cod cu evidențiere a sintaxei și salvare automată. O vizualizare interactivă de grafic vizualizează conexiunile dintre notițe prin wikilink-uri, și un panou de backlink-uri arată ce notițe o referă pe cea curentă — fluxul de lucru de gândire conectată care face instrumente precum Obsidian populare, disponibil în întregime pe propriul tău server.
Un server MCP (Model Context Protocol) încorporat permite asistenților AI precum Claude și Cursor să interogheze și să actualizeze notițele tale direct, făcând din NoteDiscovery una dintre puținele aplicații de notițe cu auto-găzduire cu integrare nativă a agenților AI, gata de utilizare.
Funcționalități cheie ale NoteDiscovery
Vizualizare grafic și legături inverse
Vizualizează conexiunile dintre notițe sub forma unui grafic interactiv și vezi ce notițe o referă pe cea curentă — facilitând navigarea într-o bază de cunoștințe în creștere.
Server MCP încorporat
Suportul pentru Protocolul de Context al Modelului Nativ permite asistenților AI precum Claude și Cursor să citească și să scrie notele tale direct, fără pluginuri suplimentare sau configurare.
Editor markdown bogat
Previzualizare live, redare matematică LaTeX, diagrame Mermaid, evidențiere sintactică pentru peste 50 de limbi și editare cu panouri divizate într-o singură interfață bazată pe browser.
Partajare publică de notițe
Generează o adresă URL partajabilă protejată prin token, cu cod QR, pentru orice notă, astfel încât să poți partaja pagini individuale fără a expune întreaga bază de cunoștințe.
Desen și suport media
Încorporează imagini, audio, video și PDF-uri cu previzualizare în linie și creează schițe în aplicație salvate ca fișiere PNG alături de notițele tale markdown.
De ce să rulezi NoteDiscovery pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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