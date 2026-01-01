Implementează Rivet cu o instalare cu un singur click.
Mediu de execuție open-source pentru actori cu stare, care susțin agenți AI, aplicații colaborative și fluxuri de lucru durabile.
Alege un plan VPS pentru Rivet
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Rivet
Rivet este un motor de orchestrare open-source pentru Actorii Rivet — procese de lungă durată, ușoare, al căror stare se află în memorie și este persistată automat. Spre deosebire de runtime-urile serverless fără stare, fiecare actor își păstrează propria stare susținută de SQLite, identitatea adresabilă și jurnalul de evenimente, făcându-l o potrivire naturală pentru agenți AI, sesiuni de jocuri multiplayer, editori colaborativi și fluxuri de lucru durabile.
Găzduirea proprie a Rivet pe propriul tău VPS menține starea actorului, memoria agentului și datele fluxului de lucru complet sub controlul tău, fără taxe per execuție. Motorul inclus vine cu panoul de bord Inspector încorporat pentru a naviga prin starea actorului, a reface fluxurile de lucru și a depana traficul live fără a instrumenta codul aplicației.
Funcționalități cheie ale Rivet
Actori cu stare
Procese de lungă durată cu stare în memorie, persistență SQLite și identități adresabile stabile pentru agenți AI și sesiuni multiplayer.
Fluxuri de lucru durabile
Execuția fluxului de lucru supraviețuiește căderilor și repornirilor, redând istoricul evenimentelor, astfel încât logica de afaceri să reia exact de unde a rămas.
Inspector încorporat
Panou de bord pentru browser pentru a naviga prin bazele de date SQLite ale actorilor, inspectarea stării fluxului de lucru, monitorizarea evenimentelor și controlul actorilor printr-un REPL.
SDK-uri poliglote
Conectează executabilele prin intermediul SDK-urilor oficiale RivetKit pentru TypeScript, Rust, Python și Swift, fără a rescrie serviciile existente.
Stocare sistem de fișiere
Implementare cu un singur nod, gata de producție, susținută de un stoc RocksDB încorporat — nu este necesară nicio bază de date externă pentru a începe.
Planificarea containerelor
Programează codul utilizatorului ca și containere pe noduri de execuție, facilitând rularea agenților și a serverelor de joc alături de motor.
De ce să rulezi Rivet pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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