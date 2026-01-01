Implementează Open Journal Systems cu instalare într-un singur click.
Platformă cu sursă deschisă pentru gestionarea și publicarea revistelor academice, utilizată de mii de reviste din întreaga lume.
Alege un plan VPS pentru Open Journal Systems
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) este o platformă gratuită, open-source, dezvoltată de Public Knowledge Project (PKP) pentru gestionarea fluxului de lucru complet al unei reviste academice — de la trimiteri și evaluare inter pares (peer review) până la editare, producție și publicare online. Este cel mai utilizat sistem de gestionare a revistelor cu acces deschis din lume, care susține zeci de mii de reviste în universități, instituții de cercetare și edituri independente la nivel global.
Găzduirea OJS pe propriul tău VPS oferă revistei tale independență completă față de platformele comerciale de publicare, fără taxe per articol, fără costuri de abonament și cu proprietate deplină asupra datelor tale de trimitere și a arhivei de publicații. Platforma suportă implementări multi-revistă, ce o face potrivită pentru instituțiile care gestionează mai multe titluri dintr-o singură instalare.
Funcționalități cheie ale Open Journal Systems
Flux de lucru complet de trimitere
Gestionează întregul ciclu editorial, de la trimiterea autorului, prin evaluarea inter pares, corectură, aranjare în pagină și publicare finală, totul într-o singură platformă.
Gestionarea evaluării colegiale
Atribuie recenzori, urmărește termenele limită pentru revizuire, trimite mementouri și colectează deciziile recenzorilor dintr-un panou de bord editorial structurat.
Publicare cu acces deschis
Publică articole sub licențe de acces deschis cu integrare DOI, suport ORCID și metadate indexate pentru vizibilitate.
Ecosistem de plugin-uri
Extinde OJS cu plugin-uri pentru statistici, metricile de utilizare, gestionarea abonamentelor, gateway-uri de plată și integrări cu servicii terțe.
Suport limbi
OJS vine cu traduceri pentru zeci de limbi și suportă interfețe și conținut de revistă bilingve sau multilingve.
De ce să rulezi Open Journal Systems pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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