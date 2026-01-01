Open Journal Systems (OJS) este o platformă gratuită, open-source, dezvoltată de Public Knowledge Project (PKP) pentru gestionarea fluxului de lucru complet al unei reviste academice — de la trimiteri și evaluare inter pares (peer review) până la editare, producție și publicare online. Este cel mai utilizat sistem de gestionare a revistelor cu acces deschis din lume, care susține zeci de mii de reviste în universități, instituții de cercetare și edituri independente la nivel global.

Găzduirea OJS pe propriul tău VPS oferă revistei tale independență completă față de platformele comerciale de publicare, fără taxe per articol, fără costuri de abonament și cu proprietate deplină asupra datelor tale de trimitere și a arhivei de publicații. Platforma suportă implementări multi-revistă, ce o face potrivită pentru instituțiile care gestionează mai multe titluri dintr-o singură instalare.