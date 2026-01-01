Implementează Reiverr printr-o instalare cu un singur click.
Interfață unificată, optimizată pentru TV, pentru Jellyfin, TMDB, Sonarr și Radarr, care înlocuiește descoperirea de tip Overseerr.
Alege un plan VPS pentru Reiverr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Reiverr
Reiverr este un front-end open-source care combină descoperirea media, solicitarea și redarea într-o singură interfață prietenoasă cu televizorul. În loc să sară între Jellyfin, TMDB, Sonarr și Radarr, utilizatorii pot naviga prin titluri populare, pot primi recomandări personalizate, pot solicita conținut lipsă și pot reda ceea ce se află deja în biblioteca lor — totul dintr-o singură aplicație optimizată pentru telecomenzi și 10-foot UIs.
Găzduirea Reiverr pe propriul tău VPS menține fiecare cheie API conectată, istoricul de vizionare și jurnalul de solicitări sub controlul tău. Arhitectura bazată pe pluginuri îți permite să adaugi noi surse de streaming fără a modifica nucleul, iar același backend poate alimenta atât aplicația web, cât și o versiune nativă pe televizoarele inteligente Samsung Tizen.
Funcționalități cheie ale Reiverr
TMDB Descoperire
Răsfoiește filme și emisiuni în tendințe, recomandări personalizate, distribuție, evaluări și trailere oferite de The Movie Database.
Redare Jellyfin
Redă conținutul care se află deja în biblioteca ta Jellyfin direct în Reiverr, fără a schimba aplicațiile sau sesiunile.
Sonarr și Radarr solicitări
Trimite titlurile lipsă direct către Sonarr sau Radarr pentru descărcare automată și import în bibliotecă, fără a deschide niciuna dintre interfețele de utilizator.
Interfață optimizată pentru TV
Navigație optimizată pentru telecomandă, tipografie mare și evidențierea focusului, concepute de la zero pentru televizoare inteligente și decodoare.
Arhitectură plugin
Plasează pluginuri suplimentare de redare sau sursă în folderul de pluginuri montat pentru a extinde Reiverr fără a reconstrui imaginea.
Compilație Tizen Smart TV
Asociază backend-ul găzduit cu versiunea oficială Tizen pentru a instala Reiverr ca aplicație nativă pe televizoarele inteligente Samsung.
De ce să rulezi Reiverr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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