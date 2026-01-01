GIMP (GNU Image Manipulation Program) este un editor grafic raster gratuit, open-source, cu un set de funcționalități comparabil cu cel al instrumentelor comerciale. Acesta gestionează retușarea foto, corecția de culoare, compoziția bazată pe straturi, pictura digitală și designul grafic într-o singură aplicație. Acest șablon rulează GIMP într-un desktop accesibil prin browser, prin KasmVNC, astfel încât întregul tău mediu de editare este accesibil de pe orice dispozitiv, fără a instala nimic local.

Găzduirea GIMP pe un VPS înseamnă că pensulele tale personalizate, scripturile și fișierele de proiect sunt întotdeauna disponibile de pe orice mașină. Resursele dedicate de CPU și RAM gestionează pânze mari și sarcini de export în serie care ar suprasolicita un dispozitiv local cu specificații reduse.