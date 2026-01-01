Implementează GIMP cu un singur click.
Editor de imagini profesional open-source, accesibil din orice browser printr-o interfață de desktop la distanță.
Alege un plan VPS pentru GIMP
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) este un editor grafic raster gratuit, open-source, cu un set de funcționalități comparabil cu cel al instrumentelor comerciale. Acesta gestionează retușarea foto, corecția de culoare, compoziția bazată pe straturi, pictura digitală și designul grafic într-o singură aplicație. Acest șablon rulează GIMP într-un desktop accesibil prin browser, prin KasmVNC, astfel încât întregul tău mediu de editare este accesibil de pe orice dispozitiv, fără a instala nimic local.
Găzduirea GIMP pe un VPS înseamnă că pensulele tale personalizate, scripturile și fișierele de proiect sunt întotdeauna disponibile de pe orice mașină. Resursele dedicate de CPU și RAM gestionează pânze mari și sarcini de export în serie care ar suprasolicita un dispozitiv local cu specificații reduse.
Funcționalități cheie ale GIMP
Acces bazat pe browser
Accesează un spațiu de lucru GIMP complet din orice browser modern prin KasmVNC — nu este necesară nicio instalare locală pe niciun dispozitiv.
Instrumente avansate de retușare
Retușare foto profesională, corecție de culoare, mapare tonuri și instrumente de reparare pentru fotografi și designeri.
Compunerea straturilor
Editare bazată pe straturi cu măști, moduri de amestecare și grupare pentru compoziții complexe de imagini.
Automatizare prin scriptare
Script-Fu și Python-Fu scripting automatizează sarcinile repetitive și permit procesarea în lot a seturilor mari de imagini.
Suport format larg
Deschide, editează și exportă sute de formate de fișiere, inclusiv PSD, TIFF, WebP și RAW, fără instrumente de conversie.
De ce să rulezi GIMP pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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