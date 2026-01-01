Implementează JupyterLab printr-o instalare cu un singur click.
IDE bazat pe web de nouă generație pentru notebook-uri interactive, terminale și editori de cod într-un mediu unificat de știință a datelor.
Alege un plan VPS pentru JupyterLab
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu JupyterLab
JupyterLab este succesorul modern al Jupyter Notebook, oferind o interfață flexibilă, multi-panou, care combină notebook-uri interactive, un terminal, un editor de cod, un explorator de fișiere și vizualizatoare de ieșire într-un singur spațiu de lucru bazat pe browser. Acesta suportă peste 40 de nuclee de limbaj și se integrează cu Git, baze de date și stocare în cloud printr-un ecosistem bogat de extensii.
Găzduirea JupyterLab pe un VPS oferă oamenilor de știință de date și cercetătorilor resurse de calcul dedicate, fără limite de timp de execuție, fără limite de memorie și fără resetări de sesiune. Pachetele tale instalate, mediile configurate și seturile de date cache persistă între sesiuni, eliminând ciclul constant de reinstalare comun serviciilor de notebook-uri cloud.
Funcționalități cheie ale JupyterLab
Unificat Workspace
Lucrează cu notebook-uri, terminale, editori de text și exploratoare de fișiere simultan, într-o interfață multi-panou aranjabilă — fără a comuta contextul între instrumente.
Nuclee multilingve
Rulează Python, R, Julia și peste 40 de alte nuclee de limbaj, comutând între ele în cadrul aceleiași sesiuni pentru a utiliza cel mai bun instrument pentru fiecare sarcină.
Terminal încorporat
Instalează pachete cu pip sau conda, gestionează depozite Git și rulează comenzi de sistem direct din browser, fără un client SSH separat.
Colaborare în timp real
Partajează sesiunile de notebook cu colegii de echipă pentru editare simultană, permițând analiza live în pereche și dezvoltarea colaborativă de modele.
Ecosistem de extensii
Extinde JupyterLab cu integrare Git, conectori de baze de date, inspectoare de variabile și instrumente de vizualizare printr-o bibliotecă în creștere de extensii comunitare.
De ce să rulezi JupyterLab pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.