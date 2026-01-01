JupyterLab este succesorul modern al Jupyter Notebook, oferind o interfață flexibilă, multi-panou, care combină notebook-uri interactive, un terminal, un editor de cod, un explorator de fișiere și vizualizatoare de ieșire într-un singur spațiu de lucru bazat pe browser. Acesta suportă peste 40 de nuclee de limbaj și se integrează cu Git, baze de date și stocare în cloud printr-un ecosistem bogat de extensii.

Găzduirea JupyterLab pe un VPS oferă oamenilor de știință de date și cercetătorilor resurse de calcul dedicate, fără limite de timp de execuție, fără limite de memorie și fără resetări de sesiune. Pachetele tale instalate, mediile configurate și seturile de date cache persistă între sesiuni, eliminând ciclul constant de reinstalare comun serviciilor de notebook-uri cloud.