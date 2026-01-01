Reducere de până la 69% pentru JupyterLab

Implementează JupyterLab printr-o instalare cu un singur click.

IDE bazat pe web de nouă generație pentru notebook-uri interactive, terminale și editori de cod într-un mediu unificat de știință a datelor.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează JupyterLab printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu JupyterLab

JupyterLab este succesorul modern al Jupyter Notebook, oferind o interfață flexibilă, multi-panou, care combină notebook-uri interactive, un terminal, un editor de cod, un explorator de fișiere și vizualizatoare de ieșire într-un singur spațiu de lucru bazat pe browser. Acesta suportă peste 40 de nuclee de limbaj și se integrează cu Git, baze de date și stocare în cloud printr-un ecosistem bogat de extensii.

Găzduirea JupyterLab pe un VPS oferă oamenilor de știință de date și cercetătorilor resurse de calcul dedicate, fără limite de timp de execuție, fără limite de memorie și fără resetări de sesiune. Pachetele tale instalate, mediile configurate și seturile de date cache persistă între sesiuni, eliminând ciclul constant de reinstalare comun serviciilor de notebook-uri cloud.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale JupyterLab

Unificat Workspace

Lucrează cu notebook-uri, terminale, editori de text și exploratoare de fișiere simultan, într-o interfață multi-panou aranjabilă — fără a comuta contextul între instrumente.

Nuclee multilingve

Rulează Python, R, Julia și peste 40 de alte nuclee de limbaj, comutând între ele în cadrul aceleiași sesiuni pentru a utiliza cel mai bun instrument pentru fiecare sarcină.

Terminal încorporat

Instalează pachete cu pip sau conda, gestionează depozite Git și rulează comenzi de sistem direct din browser, fără un client SSH separat.

Colaborare în timp real

Partajează sesiunile de notebook cu colegii de echipă pentru editare simultană, permițând analiza live în pereche și dezvoltarea colaborativă de modele.

Ecosistem de extensii

Extinde JupyterLab cu integrare Git, conectori de baze de date, inspectoare de variabile și instrumente de vizualizare printr-o bibliotecă în creștere de extensii comunitare.

De ce să rulezi JupyterLab pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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