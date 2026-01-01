Instalează Grocy cu un singur click.
Aplicație de gestionare a alimentelor și a gospodăriei cu auto-găzduire pentru urmărirea inventarului alimentar, a datelor de expirare și a listelor de cumpărături.
Alege un plan VPS pentru Grocy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grocy
Grocy este un sistem de gestionare a gospodăriei bazat pe web, construit în jurul inventarului alimentar. Acesta urmărește ce ai, când expiră și cât consumi, apoi utilizează aceste date pentru a genera liste de cumpărături precise, a preveni risipa și a te ajuta să planifici rețete din ingredientele deja existente în cămară.
Găzduirea proprie pe VPS-ul tău înseamnă că datele tale de inventar ale gospodăriei rămân private, accesibile de pe fiecare dispozitiv al familiei, fie acasă, fie la magazin, și nu sunt niciodată legate de un abonament sau oprite de un furnizor. Stiva ușoară PHP și SQLite rulează confortabil alături de alte servicii chiar și pe un VPS modest.
Funcționalități cheie ale Grocy
Urmărire a datei de expirare
Înregistrează datele de achiziție și de expirare pentru fiecare produs, astfel încât Grocy să te poată alerta înainte ca produsele să se strice, reducând risipa alimentară în gospodărie.
Liste de cumpărături inteligente
Listele de cumpărături se generează automat din cerințele rețetelor și pragurile minime de stoc, astfel încât să cumperi doar ceea ce ai nevoie de fapt.
Scanare coduri de bare
Scanează codurile de bare ale produselor din orice browser mobil pentru a căuta și înregistra instantaneu articole, fără a introduce manual numele produselor sau cantitățile.
Administrarea rețetelor
Stochează rețete cu cantitățile ingredientelor și lasă Grocy să-ți verifice stocul actual înainte de a adăuga exact ceea ce lipsește pe lista de cumpărături.
Integrare automatizare casă
Un API REST complet permite integrări cu Home Assistant, aplicații de scanare coduri de bare și alte instrumente auto-găzduite pentru un flux de lucru casnic complet automatizat.
De ce să rulezi Grocy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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