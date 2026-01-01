Grocy este un sistem de gestionare a gospodăriei bazat pe web, construit în jurul inventarului alimentar. Acesta urmărește ce ai, când expiră și cât consumi, apoi utilizează aceste date pentru a genera liste de cumpărături precise, a preveni risipa și a te ajuta să planifici rețete din ingredientele deja existente în cămară.

Găzduirea proprie pe VPS-ul tău înseamnă că datele tale de inventar ale gospodăriei rămân private, accesibile de pe fiecare dispozitiv al familiei, fie acasă, fie la magazin, și nu sunt niciodată legate de un abonament sau oprite de un furnizor. Stiva ușoară PHP și SQLite rulează confortabil alături de alte servicii chiar și pe un VPS modest.