Implementează Mattermost cu un singur click.
Platformă de mesagerie open-source în echipă, cu control complet asupra datelor și controale de securitate la nivel de întreprindere.
Alege un plan VPS pentru Mattermost
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mattermost
Mattermost este o platformă de colaborare în echipă auto-găzduită, care oferă mesagerie similară cu Slack, partajare de fișiere, apeluri vocale și automatizarea fluxurilor de lucru — fără a renunța la controlul datelor tale. Concepută pentru echipe tehnice și preocupate de securitate, suportă canale cu discuții în fir, peste 800 de integrări, SSO, LDAP și arhivare pentru conformitate, gata de utilizare.
Auto-găzduirea Mattermost pe propriul tău VPS elimină taxele de abonament per utilizator, păstrează toate mesajele și fișierele în infrastructura ta și îndeplinește cerințele de suveranitate a datelor comune în mediile guvernamentale, financiare și de sănătate, unde instrumentele bazate exclusiv pe cloud nu sunt acceptabile.
Funcționalități cheie ale Mattermost
Mesagerie cu fire de discuție
Conversații de echipă organizate în canale persistente, cu căutare full-text în tot istoricul nelimitat de mesaje.
Integrări bogate
Conectează-te la peste 800 de instrumente, inclusiv GitHub, Jira, Zoom și Jenkins, cu webhooks, slash commands și o piață de plugin-uri.
Voce și Video
Apelurile audio și video încorporate cu partajare de ecran mențin colaborarea într-un singur loc, fără a trece la instrumente externe.
Securitate pentru afaceri
SSO, LDAP, permisiunile bazate pe roluri și exportul de conformitate îndeplinesc cerințe stricte de securitate și reglementare.
Proprietate completă a datelor
Toate mesajele și fișierele sunt găzduite pe VPS-ul tău — fără acces al furnizorului, fără taxe per utilizator și fără blocare pe o anumită platformă.
De ce să rulezi Mattermost pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
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