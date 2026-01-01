DokuWiki este un wiki ușor, conform standardelor, care stochează tot conținutul în fișiere text simplu în loc de o bază de date. Acest design bazat pe fișiere menține configurarea minimă și face copiile de rezervă extrem de simple — doar copiază fișierele. În ciuda simplității sale, DokuWiki oferă o experiență de editare completă, o organizare ierarhică a spațiilor de nume, controale granulare de acces și un ecosistem extins de plugin-uri care poate extinde funcționalitatea fără a adăuga complexitate infrastructurii.

Găzduirea DokuWiki pe VPS-ul tău îți menține documentația privată și accesibilă în întregime conform propriilor tale condiții. Nu există taxe per utilizator, fără dependențe de servicii externe și fără date care să părăsească infrastructura ta — ceea ce o face o alegere fiabilă pe termen lung pentru wiki-uri interne, ghiduri tehnice și baze de cunoștințe de echipă de orice dimensiune.