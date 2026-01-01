Implementează DokuWiki cu un singur click.
Platformă wiki simplă, fără bază de date, pentru documentație tehnică și baze de cunoștințe pentru echipe.
Alege un plan VPS pentru DokuWiki
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DokuWiki
DokuWiki este un wiki ușor, conform standardelor, care stochează tot conținutul în fișiere text simplu în loc de o bază de date. Acest design bazat pe fișiere menține configurarea minimă și face copiile de rezervă extrem de simple — doar copiază fișierele. În ciuda simplității sale, DokuWiki oferă o experiență de editare completă, o organizare ierarhică a spațiilor de nume, controale granulare de acces și un ecosistem extins de plugin-uri care poate extinde funcționalitatea fără a adăuga complexitate infrastructurii.
Găzduirea DokuWiki pe VPS-ul tău îți menține documentația privată și accesibilă în întregime conform propriilor tale condiții. Nu există taxe per utilizator, fără dependențe de servicii externe și fără date care să părăsească infrastructura ta — ceea ce o face o alegere fiabilă pe termen lung pentru wiki-uri interne, ghiduri tehnice și baze de cunoștințe de echipă de orice dimensiune.
Funcționalități cheie ale DokuWiki
Fără bază de date
Tot conținutul este stocat ca fișiere text simplu, eliminând configurarea bazei de date și costurile de întreținere comune altor platforme wiki.
Controlul versiunilor încorporat
Fiecare editare este urmărită cu o vizualizare completă a diferențelor și o revenire cu un singur clic, astfel încât nicio modificare de conținut nu este pierdută definitiv.
Control acces flexibil
Grupuri de utilizatori și permisiuni la nivel de pagină îți permit să restricționezi sau să deschizi secțiuni ale wiki-ului exact publicului potrivit.
Ecosistem bogat de plugin-uri
Sute de pluginuri comunitare adaugă funcționalități precum evidențierea sintaxei, diagrame, liste de sarcini și integrări fără a modifica codul de bază.
Copii de rezervă ușoare
Deoarece conținutul este format din fișiere simple, copierea de rezervă a întregului wiki este la fel de simplă ca și copierea unui singur director sau includerea acestuia în orice strategie de backup bazată pe fișiere.
De ce să rulezi DokuWiki pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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