Cleanuparr este un manager de descărcări auto-găzduit, construit special pentru ecosistemul Servarr. Se conectează la Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr și Whisparr, alături de qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent și rTorrent, apoi inspectează continuu coada pentru a anula și elimina descărcările blocate, cele blocate în metadate, cele care se descarcă prea lent, cele care nu reușesc să se importe sau cele care se potrivesc cu modele de malware cunoscute, cum ar fi fișierele suspecte .lnk și .zipx .

Dincolo de igiena cozii, Cleanuparr caută proactiv media lipsă și upgrade-uri de calitate care nu îndeplinesc pragul minim, elimină seed-urile finalizate, elimină fișierele orfane care nu mai sunt urmărite de arr-uri și trimite alerte la fiecare anulare sau eliminare. Rularea acestuia pe propriul tău VPS menține automatizarea media ordonată non-stop, fără a fi nevoie de supraveghere manuală a cozii.