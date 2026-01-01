Instalează Cleanuparr cu un singur click.
Curățător avansat de coadă pentru stiva Servarr care elimină automat descărcările blocate, eșuate și malițioase.
Alege un plan VPS pentru Cleanuparr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Cleanuparr
Cleanuparr este un manager de descărcări auto-găzduit, construit special pentru ecosistemul Servarr. Se conectează la Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr și Whisparr, alături de qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent și rTorrent, apoi inspectează continuu coada pentru a anula și elimina descărcările blocate, cele blocate în metadate, cele care se descarcă prea lent, cele care nu reușesc să se importe sau cele care se potrivesc cu modele de malware cunoscute, cum ar fi fișierele suspecte
.lnk și
.zipx.
Dincolo de igiena cozii, Cleanuparr caută proactiv media lipsă și upgrade-uri de calitate care nu îndeplinesc pragul minim, elimină seed-urile finalizate, elimină fișierele orfane care nu mai sunt urmărite de arr-uri și trimite alerte la fiecare anulare sau eliminare. Rularea acestuia pe propriul tău VPS menține automatizarea media ordonată non-stop, fără a fi nevoie de supraveghere manuală a cozii.
Funcționalități cheie ale Cleanuparr
Curățare prin tăiere
Marchează descărcările necorespunzătoare cu penalizări configurabile și elimină-le și blochează-le automat odată ce ating pragul tău.
Blocator de malware
Detectează și elimină torrente malițioase cunoscute folosind modele întreținute de comunitate și o listă neagră încorporată de tipuri de fișiere suspecte.
Integrare la nivel de Servarr
Funcționează cu Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr și Whisparr alături de qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent și rTorrent într-un singur loc.
Căutare lipsă și actualizare
Declanșează automat căutări pentru elemente lipsă și upgrade-uri de calitate care nu îndeplinesc pragul, inclusiv urmărirea scorului formatului personalizat.
Curățarea orfanilor și a însămânțării
Elimină descărcările fără hardlink-uri sau referințe arr, curăță seed-urile cu rulare lungă și acceptă fluxuri de lucru compatibile cu cross-seed.
Notificări în timp real
Trimite alerte la fiecare încălcare, eliminare sau blocare prin canalul tău de notificare preferat, astfel încât nimic să nu treacă neobservat.
De ce să rulezi Cleanuparr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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