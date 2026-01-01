Duplicati este un client de backup gratuit, open-source, care criptează datele cu AES-256 înainte de a trimite backupuri incrementale, deduplicate și comprimate către peste 20 de soluții de stocare backend — inclusiv Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 și protocoale standard precum SFTP și WebDAV. Deoarece totul este criptat pe partea clientului, datele tale rămân private chiar și atunci când sunt stocate pe servicii cloud terțe.

O interfață web curată face ușoară configurarea joburilor de backup, setarea politicilor de retenție, verificarea integrității backupurilor și monitorizarea rulărilor programate. Deduplicarea la nivel de bloc și compresia mențin costurile de stocare scăzute chiar și pentru seturi mari de date. Găzduirea proprie a Duplicati pe un VPS îți oferă un motor de backup fiabil, mereu activ, care rulează joburi programate în mod consecvent fără a depinde de un computer personal pornit.