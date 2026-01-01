Implementează Duplicati cu instalare printr-un singur click.
Client de backup open-source care creează backupuri criptate, incrementale pe stocare în cloud și servere la distanță cu o interfață web simplă.
Alege un plan VPS pentru Duplicati
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Duplicati
Duplicati este un client de backup gratuit, open-source, care criptează datele cu AES-256 înainte de a trimite backupuri incrementale, deduplicate și comprimate către peste 20 de soluții de stocare backend — inclusiv Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 și protocoale standard precum SFTP și WebDAV. Deoarece totul este criptat pe partea clientului, datele tale rămân private chiar și atunci când sunt stocate pe servicii cloud terțe.
O interfață web curată face ușoară configurarea joburilor de backup, setarea politicilor de retenție, verificarea integrității backupurilor și monitorizarea rulărilor programate. Deduplicarea la nivel de bloc și compresia mențin costurile de stocare scăzute chiar și pentru seturi mari de date. Găzduirea proprie a Duplicati pe un VPS îți oferă un motor de backup fiabil, mereu activ, care rulează joburi programate în mod consecvent fără a depinde de un computer personal pornit.
Funcționalități cheie ale Duplicati
Criptare AES-256 pe partea clientului
Criptează toate datele înainte ca acestea să părăsească serverul tău, astfel încât backup-urile pe stocarea cloud terță să rămână complet private.
20+ backends de stocare
Suportă Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV și multe alte destinații dintr-o singură interfață.
Incremental și deduplicat
Încarcă doar blocurile modificate după prima rulare de backup, reducând dramatic utilizarea stocării și lățimea de bandă pentru încărcare la operațiunile ulterioare.
Programare flexibilă
Configurează ferestre de backup automate cu politici de retenție care expiră automat punctele de restaurare vechi pentru a gestiona costurile de stocare.
Verificare backup
Testează periodic integritatea backup-urilor prin restaurarea și compararea datelor, detectând corupția silențioasă înainte ca aceasta să devină o problemă de recuperare.
De ce să rulezi Duplicati pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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