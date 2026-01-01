Instalează eXeLearning cu un singur click.
Instrument de creare open-source pentru crearea de resurse educaționale interactive SCORM și HTML5.
Alege un plan VPS pentru eXeLearning
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu eXeLearning
eXeLearning este un mediu de autorizare licențiat AGPL, utilizat de educatori și designeri instrucționali pentru a crea conținut de învățare interactiv fără a scrie cod. Susținut de Ministerul Educației din Spania și o rețea de administrații regionale, se concentrează pe producerea de resurse bazate pe standarde care funcționează în orice Sistem de Management al Învățării (LMS).
Găzduirea eXeLearning pe propriul tău VPS păstrează materialele de curs, exporturile destinate studenților și credențialele de autorizare în întregime pe propria ta infrastructură. Echipele pot colabora în timp real, publica exporturi pe Moodle sau pe orice LMS și pot evita limitele de licențiere și preocupările legate de rezidența datelor ale serviciilor de autorizare în cloud.
Funcționalități cheie ale eXeLearning
iDevices interactive
Componentele inserabile pentru chestionare, studii de caz, multimedia și activități reflexive transformă conținutul static în lecții interactive structurate.
Export SCORM și HTML5
Publică cursuri ca pachete SCORM, conținut IMS sau site-uri HTML5 independente, astfel încât să ruleze în orice LMS sau pe o găzduire web simplă.
Colaborare în timp real
Mai mulți autori pot edita același proiect simultan prin sincronizarea WebSocket Yjs încorporată, reflectând fluxul de lucru al editorilor de documente moderni.
Integrare Moodle
Trimite cursurile finalizate direct în Moodle ca activități gata de implementare, eliminând pasul de încărcare manuală între creare și publicare.
Interfață multilingvă
Suportul nativ pentru engleză, spaniolă, catalană, bască, galiciană, valenciană și esperanto îl face potrivit pentru programele de educație regională și bilingvă.
Standarde deschise și accesibile
Conținutul generat respectă ghidurile de accesibilitate web și formatele deschise, asigurând că resursele rămân utilizabile și portabile pentru anii următori.
De ce să rulezi eXeLearning pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.