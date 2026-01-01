Reducere de până la 69% pentru SmokePing

Instalează SmokePing cu un singur click.

Monitor de latență și pierdere de pachete de lungă durată, care vizualizează jitter-ul de rețea și accesibilitatea sub formă de grafice RRD fumurii.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Instalează SmokePing cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SmokePing

SmokePing este un monitor de latență cu funcționare îndelungată care sondează ținte la intervale regulate și redă rezultatele sub formă de grafice RRD „fumurii”, unde banda de culoare din jurul medianei vizualizează dintr-o privire jitter-ul și pierderea de pachete. Creat de Tobias Oetiker (autorul MRTG și RRDtool), a fost instrumentul de facto pentru accesibilitatea rețelei pentru ISP-uri, furnizori de găzduire și laboratoare de acasă de peste douăzeci de ani.

Găzduirea SmokePing pe propriul tău VPS îți oferă un punct de observație permanent pentru a măsura cum o locație fixă vede restul internetului — util pentru diagnosticarea problemelor ISP, compararea furnizorilor de tranzit, monitorizarea conformității SLA pentru site-urile la distanță și păstrarea unei înregistrări pe termen lung a cât de accesibile sunt serviciile tale. Implementarea vine cu volume persistente atât pentru configurare, cât și pentru baza de date RRD istorică.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SmokePing

Grafice RRD fumurii

Reprezintă latența mediană cu o bandă colorată care arată variația și pierderea de pachete într-o singură imagine, făcând jitter-ul și întreruperile de scurtă durată imediat vizibile.

Tipuri multiple de sondă

Combină sondele ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing și Curl într-o singură instanță pentru a monitoriza căile de rețea și accesibilitatea aplicațiilor împreună.

Obiective ierarhice

Grupează țintele în secțiuni structurate arborescent, astfel încât tablourile de bord să rămână lizibile atunci când monitorizezi multe gazde din diferite regiuni, site-uri sau de la diferiți furnizori.

Alerte prag

Declanșează alerte prin email sau bazate pe script atunci când o țintă depășește praguri configurabile de pierdere sau latență pentru o perioadă susținută.

Sonde Master / slave

Rulează noduri SmokePing suplimentare ca noduri slave în puncte de observație la distanță și agregă rezultatele lor în interfața master pentru monitorizare multi-locație.

Păstrare pe termen lung

Bazele de date RRD round-robin păstrează vizualizări zilnice, săptămânale, lunare și anuale, cu o utilizare constantă a discului, ideale pentru a identifica degradările pe termen lung.

De ce să rulezi SmokePing pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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