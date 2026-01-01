Instalează SmokePing cu un singur click.
Monitor de latență și pierdere de pachete de lungă durată, care vizualizează jitter-ul de rețea și accesibilitatea sub formă de grafice RRD fumurii.
Alege un plan VPS pentru SmokePing
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SmokePing
SmokePing este un monitor de latență cu funcționare îndelungată care sondează ținte la intervale regulate și redă rezultatele sub formă de grafice RRD „fumurii”, unde banda de culoare din jurul medianei vizualizează dintr-o privire jitter-ul și pierderea de pachete. Creat de Tobias Oetiker (autorul MRTG și RRDtool), a fost instrumentul de facto pentru accesibilitatea rețelei pentru ISP-uri, furnizori de găzduire și laboratoare de acasă de peste douăzeci de ani.
Găzduirea SmokePing pe propriul tău VPS îți oferă un punct de observație permanent pentru a măsura cum o locație fixă vede restul internetului — util pentru diagnosticarea problemelor ISP, compararea furnizorilor de tranzit, monitorizarea conformității SLA pentru site-urile la distanță și păstrarea unei înregistrări pe termen lung a cât de accesibile sunt serviciile tale. Implementarea vine cu volume persistente atât pentru configurare, cât și pentru baza de date RRD istorică.
Funcționalități cheie ale SmokePing
Grafice RRD fumurii
Reprezintă latența mediană cu o bandă colorată care arată variația și pierderea de pachete într-o singură imagine, făcând jitter-ul și întreruperile de scurtă durată imediat vizibile.
Tipuri multiple de sondă
Combină sondele ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing și Curl într-o singură instanță pentru a monitoriza căile de rețea și accesibilitatea aplicațiilor împreună.
Obiective ierarhice
Grupează țintele în secțiuni structurate arborescent, astfel încât tablourile de bord să rămână lizibile atunci când monitorizezi multe gazde din diferite regiuni, site-uri sau de la diferiți furnizori.
Alerte prag
Declanșează alerte prin email sau bazate pe script atunci când o țintă depășește praguri configurabile de pierdere sau latență pentru o perioadă susținută.
Sonde Master / slave
Rulează noduri SmokePing suplimentare ca noduri slave în puncte de observație la distanță și agregă rezultatele lor în interfața master pentru monitorizare multi-locație.
Păstrare pe termen lung
Bazele de date RRD round-robin păstrează vizualizări zilnice, săptămânale, lunare și anuale, cu o utilizare constantă a discului, ideale pentru a identifica degradările pe termen lung.
De ce să rulezi SmokePing pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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