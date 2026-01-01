SmokePing este un monitor de latență cu funcționare îndelungată care sondează ținte la intervale regulate și redă rezultatele sub formă de grafice RRD „fumurii”, unde banda de culoare din jurul medianei vizualizează dintr-o privire jitter-ul și pierderea de pachete. Creat de Tobias Oetiker (autorul MRTG și RRDtool), a fost instrumentul de facto pentru accesibilitatea rețelei pentru ISP-uri, furnizori de găzduire și laboratoare de acasă de peste douăzeci de ani.

Găzduirea SmokePing pe propriul tău VPS îți oferă un punct de observație permanent pentru a măsura cum o locație fixă vede restul internetului — util pentru diagnosticarea problemelor ISP, compararea furnizorilor de tranzit, monitorizarea conformității SLA pentru site-urile la distanță și păstrarea unei înregistrări pe termen lung a cât de accesibile sunt serviciile tale. Implementarea vine cu volume persistente atât pentru configurare, cât și pentru baza de date RRD istorică.