Zensical este o platformă modernă de documentare creată de echipa din spatele Material for MkDocs. Generează site-uri web de documentare lustruite, căutabile, din fișiere sursă Markdown și le servește cu un server de previzualizare live încorporat — astfel încât modificările aduse documentelor tale sunt vizibile instantaneu în browser. Suportă atât formatul său nativ zensical.toml , cât și fișierele de configurare mkdocs.yml existente, făcând migrarea de la MkDocs simplă.

Găzduirea proprie a Zensical pe propriul tău VPS înseamnă că documentația ta locuiește pe o infrastructură pe care o controlezi, fără taxă per pagină, fără urmărirea cititorilor și fără dependență de un serviciu terț de găzduire a documentației. Un proiect de pornire este creat automat la prima rulare, astfel încât poți începe să scrii imediat.