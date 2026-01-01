Instalează Zensical printr-o instalare cu un singur click.
Platformă de documentație auto-găzduită care construiește și servește documente de proiect frumoase, bazate pe Markdown, cu previzualizare în timp real.
Alege un plan VPS pentru Zensical
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Zensical
Zensical este o platformă modernă de documentare creată de echipa din spatele Material for MkDocs. Generează site-uri web de documentare lustruite, căutabile, din fișiere sursă Markdown și le servește cu un server de previzualizare live încorporat — astfel încât modificările aduse documentelor tale sunt vizibile instantaneu în browser. Suportă atât formatul său nativ
zensical.toml, cât și fișierele de configurare
mkdocs.yml existente, făcând migrarea de la MkDocs simplă.
Găzduirea proprie a Zensical pe propriul tău VPS înseamnă că documentația ta locuiește pe o infrastructură pe care o controlezi, fără taxă per pagină, fără urmărirea cititorilor și fără dependență de un serviciu terț de găzduire a documentației. Un proiect de pornire este creat automat la prima rulare, astfel încât poți începe să scrii imediat.
Funcționalități cheie ale Zensical
Redactare bazată pe Markdown
Scrie documentație în fișiere Markdown simple și redă-le ca un site web de documentație șlefuit, complet navigabil.
Server de previzualizare live
Serverul de dezvoltare încorporat reîncarcă documentația în browser de îndată ce fișierele sursă sunt salvate, făcând editarea rapidă și imediată.
Căutare text integral
Căutarea integrată pe partea clientului indexează toate paginile de documentație, astfel încât cititorii să poată găsi conținut instantaneu, fără nicio infrastructură pe partea serverului.
Compatibilitate MkDocs
Citește fișierele de configurare
mkdocs.yml existente, permițând echipelor să migreze de la MkDocs fără a-și rescrie configurația.
Asistență multilingvă
Internaționalizare completă în peste 60 de limbi pentru documentația destinată publicului global în limba lor maternă.
Proiect de pornire la prima rulare
Inițializează automat un proiect de documentare exemplu la prima implementare, astfel încât să poți începe să scrii și să personalizezi imediat.
De ce să rulezi Zensical pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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