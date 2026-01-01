Instalează Rundeck printr-un singur click.
Automatizare runbook open-source care transformă scripturile și fluxurile de lucru în operațiuni self-service pentru orice echipă.
Alege un plan VPS pentru Rundeck
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Rundeck
Rundeck este motorul de automatizare open-source a runbook-urilor, întreținut de PagerDuty. Transformă scripturile operaționale, comenzile ad-hoc și procedurile complexe în mai mulți pași în joburi versionate, pe care oricine din echipă le poate rula în siguranță dintr-o interfață web (UI), API sau integrare de chat — fără a distribui chei SSH sau credențiale de producție.
Găzduirea proprie a Rundeck pe propriul tău VPS menține definițiile joburilor, istoricul execuțiilor și inventarele nodurilor sub controlul tău. Inginerii de operațiuni, suport și de gardă obțin un singur loc auditat pentru a declanșa implementări, a reporni servicii, a roti chei și a rezolva incidente — transformând cunoștințele tacite în automatizări reutilizabile, cu permisiuni specifice.
Funcționalități cheie ale Rundeck
Sarcini self-service
Încapsulează scripturile și comenzile shell ca joburi parametrizate, astfel încât persoanele non-tehnice să poată rula în siguranță sarcini operaționale comune dintr-o interfață web.
Acces bazat pe rol
Politici ACL granulare controlează cine poate citi, rula, edita sau șterge fiecare job, proiect și nod — perfect pentru delegarea accesului sigur.
Orchestrarea fluxului de lucru
Înlănțuiește pași peste sute de noduri la distanță cu logică condițională, gestionare erori și execuție paralelă dintr-un singur flux de lucru.
Audit și istoric al execuției
Fiecare execuție a unei sarcini se înregistrează cu rezultatul complet, parametrii și utilizatorul care a declanșat-o, oferindu-ți un istoric complet de audit operațional.
API și webhooks
Declanșează sarcini din pipeline-uri CI/CD, alerte de monitorizare sau chatops cu un API REST complet, receptoare webhook și un client CLI.
Ecosistem de plugin-uri
Extinde Rundeck cu plugin-uri încorporate și din comunitate pentru AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira și zeci de alte integrări.
De ce să rulezi Rundeck pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Activepieces
Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații