Reducere de până la 69% pentru YOURLS

Implementează YOURLS prin instalare cu un singur click.

Un instrument ușor pentru scurtarea URL-urilor PHP, auto-găzduit, cu analiză a clicurilor, peste 300 de plugin-uri și un API REST.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
Implementează YOURLS prin instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu YOURLS

YOURLS (Your Own URL Shortener) este o aplicație PHP mică, independentă, care îți permite să rulezi propriul serviciu de scurtare a URL-urilor pe domeniul tău. Spre deosebire de serviciile comerciale, YOURLS păstrează toate datele de clic și gestionarea link-urilor în întregime sub controlul tău — fără limite de rată, fără taxe de abonament și fără urmărire de către terți a audienței tale.

Dincolo de scurtarea de bază, YOURLS include urmărirea încorporată a clicurilor, analize de referință și un API REST pentru gestionarea programatică a link-urilor. O comunitate activă a dezvoltat peste 300 de plugin-uri care acoperă totul, de la generarea de coduri QR la redirecționări bazate pe geolocație, făcând din YOURLS unul dintre cele mai extensibile scurtătoare de link-uri auto-găzduite disponibile.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale YOURLS

Clic statistici

Urmărește numărul total de clicuri, referințele și statisticile per-link, astfel încât să știi exact cum performează fiecare URL scurtat în timp.

Ecosistem de pluginuri

Peste 300 de pluginuri comunitare extind YOURLS cu coduri QR, redirecționări de geolocație, previzualizări de linkuri și multe altele — nu este necesară nicio dezvoltare personalizată.

REST API

Creează, extinde și recuperează statisticile de link-uri programatic printr-un API încorporat, făcând YOURLS ușor de integrat în aplicații și fluxuri de lucru de automatizare.

Cuvinte cheie personalizate

Atribuie slug-uri personalizate memorabile oricărui link în loc de caractere aleatorii, oferindu-ți URL-uri de brand precum yourdomain.com/launch.

Mod public sau privat

Rulează YOURLS ca un instrument privat pentru echipa ta sau deschide-l public — controlul accesului este un singur comutator de configurare.

Suport Bookmarklet

Instalează marcajul cu un singur clic în orice browser pentru a scurta URL-ul paginii curente fără a-ți părăsi fluxul de lucru.

De ce să rulezi YOURLS pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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