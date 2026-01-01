Implementează YOURLS prin instalare cu un singur click.
Un instrument ușor pentru scurtarea URL-urilor PHP, auto-găzduit, cu analiză a clicurilor, peste 300 de plugin-uri și un API REST.
Alege un plan VPS pentru YOURLS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) este o aplicație PHP mică, independentă, care îți permite să rulezi propriul serviciu de scurtare a URL-urilor pe domeniul tău. Spre deosebire de serviciile comerciale, YOURLS păstrează toate datele de clic și gestionarea link-urilor în întregime sub controlul tău — fără limite de rată, fără taxe de abonament și fără urmărire de către terți a audienței tale.
Dincolo de scurtarea de bază, YOURLS include urmărirea încorporată a clicurilor, analize de referință și un API REST pentru gestionarea programatică a link-urilor. O comunitate activă a dezvoltat peste 300 de plugin-uri care acoperă totul, de la generarea de coduri QR la redirecționări bazate pe geolocație, făcând din YOURLS unul dintre cele mai extensibile scurtătoare de link-uri auto-găzduite disponibile.
Funcționalități cheie ale YOURLS
Clic statistici
Urmărește numărul total de clicuri, referințele și statisticile per-link, astfel încât să știi exact cum performează fiecare URL scurtat în timp.
Ecosistem de pluginuri
Peste 300 de pluginuri comunitare extind YOURLS cu coduri QR, redirecționări de geolocație, previzualizări de linkuri și multe altele — nu este necesară nicio dezvoltare personalizată.
REST API
Creează, extinde și recuperează statisticile de link-uri programatic printr-un API încorporat, făcând YOURLS ușor de integrat în aplicații și fluxuri de lucru de automatizare.
Cuvinte cheie personalizate
Atribuie slug-uri personalizate memorabile oricărui link în loc de caractere aleatorii, oferindu-ți URL-uri de brand precum
yourdomain.com/launch.
Mod public sau privat
Rulează YOURLS ca un instrument privat pentru echipa ta sau deschide-l public — controlul accesului este un singur comutator de configurare.
Suport Bookmarklet
Instalează marcajul cu un singur clic în orice browser pentru a scurta URL-ul paginii curente fără a-ți părăsi fluxul de lucru.
De ce să rulezi YOURLS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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