YOURLS (Your Own URL Shortener) este o aplicație PHP mică, independentă, care îți permite să rulezi propriul serviciu de scurtare a URL-urilor pe domeniul tău. Spre deosebire de serviciile comerciale, YOURLS păstrează toate datele de clic și gestionarea link-urilor în întregime sub controlul tău — fără limite de rată, fără taxe de abonament și fără urmărire de către terți a audienței tale.

Dincolo de scurtarea de bază, YOURLS include urmărirea încorporată a clicurilor, analize de referință și un API REST pentru gestionarea programatică a link-urilor. O comunitate activă a dezvoltat peste 300 de plugin-uri care acoperă totul, de la generarea de coduri QR la redirecționări bazate pe geolocație, făcând din YOURLS unul dintre cele mai extensibile scurtătoare de link-uri auto-găzduite disponibile.