Implementează Gatus cu un singur click.
Pagină de status orientată către dezvoltatori, cu monitorizare multi-protocol automată, alertare condiționată și tablouri de bord de disponibilitate în timp real.
Alege un plan VPS pentru Gatus
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gatus
Gatus este un instrument de monitorizare a disponibilității (uptime) și o pagină de stare, conceput pentru dezvoltatori, care urmărește starea de sănătate a API-urilor HTTP, serviciilor TCP, înregistrărilor DNS, țintelor ICMP, gazdelor SSH, endpoint-urilor gRPC și certificatelor SSL dintr-o configurație YAML declarativă. Evaluează condițiile — coduri de stare, timpi de răspuns, conținutul corpului și expirarea certificatului — și afișează un panou de bord în timp real cu procente istorice de disponibilitate pentru fiecare endpoint.
Găzduirea proprie a Gatus pe propriul tău VPS menține infrastructura ta de monitorizare independentă de serviciile pe care le urmărește, elimină taxele SaaS per verificare și îți permite să rutezi alertele prin peste 40 de integrări — inclusiv Slack, Discord, PagerDuty și Telegram — fără ca datele tale de monitorizare să părăsească mediul tău.
Funcționalități cheie ale Gatus
Monitorizare multi-protocol
Monitorizează HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC și expirarea certificatelor SSL dintr-o singură configurație YAML — nu sunt necesari agenți sau cod suplimentar.
Alertare condițională
Definește condiții precise de alertă pentru coduri de stare, timpi de răspuns, câmpuri din corpul JSON și expirarea certificatelor, cu peste 40 de integrări, inclusiv Slack și PagerDuty.
Metrici Prometheus
Expune starea de sănătate și latența endpoint-ului printr-un endpoint /metrics pentru integrare directă cu Grafana și stiva ta existentă de observabilitate.
Insigne integrabile
Generează insigne SVG de disponibilitate și timp de răspuns pentru a le încorpora în README-urile GitHub, site-uri de documentație sau pagini de stare publice.
Ferestre de mentenanță
Programează perioade de inactivitate pentru a suprima alertele false în timpul implementărilor, mentenanței sau întreruperilor cunoscute, fără a-ți modifica regulile de alertă.
De ce să rulezi Gatus pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare