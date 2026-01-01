Implementează Kill Bill cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de facturare a abonamentelor și de plată pentru SaaS, piețe și afaceri bazate pe consum.
Alege un plan VPS pentru Kill Bill
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kill Bill
Kill Bill este o platformă open-source de facturare și plăți, verificată în condiții reale, utilizată în producție de companii care procesează milioane de facturi pe lună. Gestionează întregul stack de monetizare — gestionarea catalogului, abonamente, facturare recurentă, taxe și rutare plăți — printr-o arhitectură modulară care îți permite să combini gateway-uri de plată, motoare de taxe și furnizori de analiză fără a rescrie logica de afaceri.
Găzduirea proprie a Kill Bill menține metadatele de plată ale clienților, istoricul abonamentelor și regulile de preț sub controlul tău complet, fără taxe per tranzacție sau vendor lock-in. Interfața de administrare Kaui inclusă oferă echipelor de finanțe și suport o consolă web pentru conturi, facturi, rambursări și modificări de plan fără a scrie un singur apel API.
Funcționalități cheie ale Kill Bill
Motor de abonament
Perioade de probă pentru modele, contracte pe durată determinată, prețuri combinate și upgrade-uri și downgrade-uri complexe de catalog, cu prorația gestionată automat.
Pluginuri de gateway de plată
Redirecționează plățile prin Stripe, Adyen, Braintree, PayPal și zeci de alți furnizori, folosind plugin-uri de plată interșanjabile.
Facturare și recuperare creanțe
Generează facturi la timp, reîncearcă plățile eșuate cu reguli de colectare configurabile și recuperează veniturile fără a scrie scripturi personalizate.
Consola de administrare Kaui
Răsfoiește conturi, rambursează plăți, editează abonamente și inspectează facturi printr-o interfață web dedicată, construită pentru echipele de suport și finanțe.
REST API și plugin-uri
Un API REST complet plus un SDK de plugin Java/Ruby îți permit să integrezi Kill Bill cu CRM-uri, motoare fiscale și instrumente de analiză fără a modifica codul de bază.
Pregătit pentru multi-tenant
Izolați brandurile, regiunile sau segmentele de clienți într-o singură instanță, utilizând multi-tenancy-ul integrat cu cataloage și credențiale separate.
De ce să rulezi Kill Bill pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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