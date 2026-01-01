Reducere de până la 69% pentru Kill Bill

Implementează Kill Bill cu instalare printr-un singur click.

Platformă open-source de facturare a abonamentelor și de plată pentru SaaS, piețe și afaceri bazate pe consum.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează Kill Bill cu instalare printr-un singur click.

Alege un plan VPS pentru Kill Bill

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Kill Bill

Kill Bill este o platformă open-source de facturare și plăți, verificată în condiții reale, utilizată în producție de companii care procesează milioane de facturi pe lună. Gestionează întregul stack de monetizare — gestionarea catalogului, abonamente, facturare recurentă, taxe și rutare plăți — printr-o arhitectură modulară care îți permite să combini gateway-uri de plată, motoare de taxe și furnizori de analiză fără a rescrie logica de afaceri.

Găzduirea proprie a Kill Bill menține metadatele de plată ale clienților, istoricul abonamentelor și regulile de preț sub controlul tău complet, fără taxe per tranzacție sau vendor lock-in. Interfața de administrare Kaui inclusă oferă echipelor de finanțe și suport o consolă web pentru conturi, facturi, rambursări și modificări de plan fără a scrie un singur apel API.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Kill Bill

Motor de abonament

Perioade de probă pentru modele, contracte pe durată determinată, prețuri combinate și upgrade-uri și downgrade-uri complexe de catalog, cu prorația gestionată automat.

Pluginuri de gateway de plată

Redirecționează plățile prin Stripe, Adyen, Braintree, PayPal și zeci de alți furnizori, folosind plugin-uri de plată interșanjabile.

Facturare și recuperare creanțe

Generează facturi la timp, reîncearcă plățile eșuate cu reguli de colectare configurabile și recuperează veniturile fără a scrie scripturi personalizate.

Consola de administrare Kaui

Răsfoiește conturi, rambursează plăți, editează abonamente și inspectează facturi printr-o interfață web dedicată, construită pentru echipele de suport și finanțe.

REST API și plugin-uri

Un API REST complet plus un SDK de plugin Java/Ruby îți permit să integrezi Kill Bill cu CRM-uri, motoare fiscale și instrumente de analiză fără a modifica codul de bază.

Pregătit pentru multi-tenant

Izolați brandurile, regiunile sau segmentele de clienți într-o singură instanță, utilizând multi-tenancy-ul integrat cu cataloage și credențiale separate.

De ce să rulezi Kill Bill pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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