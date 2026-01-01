MeshCentral este o platformă completă open-source de monitorizare și management la distanță care îți permite să preiei controlul desktop-urilor la distanță, să rulezi shell-uri, să transferi fișiere și să inspectezi telemetria dispozitivelor pe mașini Windows, macOS, Linux și FreeBSD dintr-o singură consolă web. Agenții ușori rulează pe fiecare dispozitiv gestionat și se conectează în exterior la serverul tău MeshCentral, astfel încât să le poți accesa prin firewall-uri și NAT fără tuneluri VPN.

Găzduirea MeshCentral pe propriul tău VPS îți oferă un înlocuitor privat pentru TeamViewer sau AnyDesk, fără taxe per utilizator, fără limite de lățime de bandă și fără acces terț la sesiunile tale la distanță. Platforma este tehnologia de bază din spatele Tactical RMM și este implementată de firme IT, MSP-uri și laboratoare de acasă pentru a gestiona orice, de la câteva dispozitive personale până la mii de endpoint-uri ale clienților.