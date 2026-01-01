Implementează MeshCentral cu un singur click.
Platformă auto-găzduită de monitorizare și gestionare la distanță pentru desktop-uri, servere și dispozitive IoT, prin rețeaua locală sau internet.
Alege un plan VPS pentru MeshCentral
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MeshCentral
MeshCentral este o platformă completă open-source de monitorizare și management la distanță care îți permite să preiei controlul desktop-urilor la distanță, să rulezi shell-uri, să transferi fișiere și să inspectezi telemetria dispozitivelor pe mașini Windows, macOS, Linux și FreeBSD dintr-o singură consolă web. Agenții ușori rulează pe fiecare dispozitiv gestionat și se conectează în exterior la serverul tău MeshCentral, astfel încât să le poți accesa prin firewall-uri și NAT fără tuneluri VPN.
Găzduirea MeshCentral pe propriul tău VPS îți oferă un înlocuitor privat pentru TeamViewer sau AnyDesk, fără taxe per utilizator, fără limite de lățime de bandă și fără acces terț la sesiunile tale la distanță. Platforma este tehnologia de bază din spatele Tactical RMM și este implementată de firme IT, MSP-uri și laboratoare de acasă pentru a gestiona orice, de la câteva dispozitive personale până la mii de endpoint-uri ale clienților.
Funcționalități cheie ale MeshCentral
Desktop la distanță și shell
Preia controlul asupra mașinilor Windows, macOS, Linux și FreeBSD printr-o interfață rapidă, bazată pe web, de desktop la distanță, shell și transfer de fișiere — fără a necesita instalarea unui client.
Agent ușor
Agenți nativi mici se conectează în exterior de la fiecare dispozitiv, astfel încât MeshCentral funcționează prin firewall-uri și NAT fără tuneluri VPN sau porturi de intrare deschise pe gazdele gestionate.
Grupuri de dispozitive și politici
Organizează punctele finale în grupuri mesh cu permisiuni bazate pe roluri, sarcini programate și acțiuni în masă, astfel încât flotele mari să rămână gestionabile.
Autentificare cu doi factori
TOTP, WebAuthn și 2FA prin email integrate mențin consola de administrare în siguranță chiar și atunci când este expusă internetului public.
Înregistrare sesiune și audit
Înregistrarea opțională a sesiunilor de desktop la distanță, plus un jurnal de audit detaliat, îți permite să revizuiești fiecare acțiune întreprinsă de fiecare administrator.
REST și WebSocket APIs
API-urile cuprinzătoare îți permit să scrii scripturi pentru gestionarea dispozitivelor, să te integrezi cu instrumente de ticketing sau să construiești pe baza MeshCentral ca fundație pentru un RMM personalizat.
De ce să rulezi MeshCentral pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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