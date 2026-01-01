Instalează MistServer cu un singur click.
Trusă de instrumente media complet echipată, cu sursă deschisă, pentru construirea și livrarea de aplicații stabile de streaming pe internet la scară.
Alege un plan VPS pentru MistServer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MistServer
MistServer este un set de instrumente open-source, cu funcționalități complete, pentru streaming media, conceput pentru a construi aplicații de streaming pe internet. Suportă o gamă largă de protocoale de intrare și ieșire — inclusiv RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT și RTSP — permițându-ți să ingerezi, să procesezi și să livrezi media către orice player sau dispozitiv. O interfață web UI încorporată pe portul 4242 oferă configurare completă a serverului, gestionarea fluxurilor și monitorizare în timp real, fără instrumente suplimentare.
Conceput pentru dezvoltatorii care construiesc aplicații de streaming over-the-top (OTT), MistServer este ușor, modular și gratuit de utilizat în orice scop, inclusiv comercial. Găzduirea proprie pe VPS-ul tău îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de streaming, fără taxe per-vizualizator sau dependențe de terți.
Funcționalități cheie ale MistServer
Suport protocoale multiple
Poți ingera și livra fluxuri prin RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT și RTSP de pe un singur server, fără configurarea de plugin-uri.
Configurație bazată pe web
Configurează fluxuri, gestionează intrări și monitorizează performanța serverului din interfața web încorporată, fără acces la linia de comandă.
Streaming cu latență redusă
Opțiunile de ieșire SRT și WebRTC permit streaming cu latență sub o secundă pentru evenimente live și aplicații interactive.
Aplicație OTT gata
Construit pentru dezvoltatorii care construiesc platforme de streaming OTT, MistServer gestionează stratul de livrare media, astfel încât tu să te poți concentra pe aplicația ta.
Arhitectură modulară
Elimină fișierele binare de protocol neutilizate pentru a reduce amprenta serverului, păstrând doar protocoalele de streaming de care aplicația ta are nevoie.
De ce să rulezi MistServer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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