Suwayomi-Server este un server de lectură manga și benzi desenate auto-găzduit — o rescriere pentru desktop a popularei aplicații Android Tachiyomi. Se conectează la sute de surse manga prin același ecosistem de extensii ca și Tachiyomi, oferindu-ți acces la o bibliotecă vastă de titluri dintr-o interfață web curată, accesibilă de pe orice dispozitiv. Spre deosebire de serviciile manga bazate pe cloud, cu cataloage limitate și abonamente cu plată, Suwayomi rulează în întregime pe propriul tău server, fără costuri recurente.

Tot istoricul de lectură, datele bibliotecii și descărcările sunt stocate local. Suwayomi acceptă actualizări automate ale bibliotecii, descărcări de capitole în format CBZ, suport pentru catalogul OPDS pentru aplicații dedicate de e-reader și o experiență de lectură personalizabilă — transformându-l într-o platformă auto-găzduită completă pentru pasionații de manga și benzi desenate.