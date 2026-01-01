Implementează Suwayomi prin instalare cu un singur click.
Server auto-găzduit de manga și benzi desenate care aduce sute de surse Tachiyomi în orice browser web.
Alege un plan VPS pentru Suwayomi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Suwayomi
Suwayomi-Server este un server de lectură manga și benzi desenate auto-găzduit — o rescriere pentru desktop a popularei aplicații Android Tachiyomi. Se conectează la sute de surse manga prin același ecosistem de extensii ca și Tachiyomi, oferindu-ți acces la o bibliotecă vastă de titluri dintr-o interfață web curată, accesibilă de pe orice dispozitiv. Spre deosebire de serviciile manga bazate pe cloud, cu cataloage limitate și abonamente cu plată, Suwayomi rulează în întregime pe propriul tău server, fără costuri recurente.
Tot istoricul de lectură, datele bibliotecii și descărcările sunt stocate local. Suwayomi acceptă actualizări automate ale bibliotecii, descărcări de capitole în format CBZ, suport pentru catalogul OPDS pentru aplicații dedicate de e-reader și o experiență de lectură personalizabilă — transformându-l într-o platformă auto-găzduită completă pentru pasionații de manga și benzi desenate.
Funcționalități cheie ale Suwayomi
Sute de surse
Conectează-te la sute de surse de manga și benzi desenate folosind ecosistemul de extensii Tachiyomi, care acoperă site-uri în zeci de limbi și genuri.
Actualizări automate ale bibliotecii
Setează un interval de actualizare și Suwayomi verifică automat toate seriile urmărite pentru capitole noi, menținând biblioteca ta actualizată fără reîmprospătare manuală.
Descărcări offline de capitole
Descarcă capitole pentru citire offline, salvate opțional ca arhive CBZ compatibile cu orice aplicație de citire benzi desenate.
Suport catalog OPDS
Catalogul OPDS încorporat permite aplicațiilor de e-reader precum KOReader și Panels să se conecteze direct la biblioteca ta Suwayomi pentru citire pe dispozitive dedicate.
Cititor bazat pe browser
Citește manga direct în browser cu un cititor complet, care acceptă aspecte personalizate, moduri de afișare a paginilor și setări de direcție de citire.
De ce să rulezi Suwayomi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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