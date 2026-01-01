Implementează Qdrant printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date vectorială open-source de înaltă performanță pentru căutare semantică, recomandări și aplicații bazate pe inteligență artificială.
Alege un plan VPS pentru Qdrant
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Qdrant
Qdrant este un motor de căutare a similarității vectoriale open-source, de nivel de producție, construit special pentru aplicații AI și fluxuri de lucru de machine learning. Stochează vectori de înaltă dimensionalitate alături de metadate payload bogate și oferă interogări de tip nearest-neighbour în sub-milisecunde, utilizând indexare HNSW, metrici de distanță multiple și filtrare avansată — toate accesibile prin API-uri REST și gRPC.
Găzduirea Qdrant pe un VPS îți oferă control deplin asupra alocării memoriei, configurației de indexare și rezidenței datelor, fără prețurile per interogare sau limitele de conexiune ale serviciilor de baze de date vectoriale administrate, făcându-l ideal pentru startup-uri AI și echipe care scalează căutarea semantică sau pipeline-urile RAG.
Funcționalități cheie ale Qdrant
Căutare sub-milisecundă
Indexarea HNSW oferă interogări de cel mai apropiat vecin aproape instantanee pentru milioane de vectori, menținând aplicațiile AI receptive la orice scară.
Filtrare payload
Filtrează rezultatele căutării după câmpuri de metadate arbitrare în timpul interogării, combinând similaritatea vectorială cu condiții structurate într-o singură cerere.
Mai multe metrice de distanță
Alege distanța Cosine, Euclideană sau a produsului scalar pentru a se potrivi cu modelul de încorporare utilizat de aplicația ta, fără a reindexa datele.
API-uri REST și gRPC
Integrează Qdrant în orice limbaj sau framework utilizând interfața REST OpenAPI sau API-ul gRPC de înaltă performanță pentru sarcini de lucru sensibile la latență.
Suport cuantizare
Cuantizarea scalară și de produs reduc semnificativ amprenta de memorie, permițându-ți să indexezi seturi de date mai mari pe același hardware, fără pierderi de calitate.
De ce să rulezi Qdrant pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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