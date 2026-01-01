Implementează Convex cu instalare printr-un singur click.
Platformă de baze de date reactive open-source cu interogări în timp real, tranzacții ACID și funcții serverless pentru aplicații moderne.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Convex
Convex este o platformă de baze de date reactive care redefinește arhitectura backend pentru aplicațiile moderne. Combină o bază de date document cu abonamente de interogare în timp real, tranzacții ACID și funcții serverless care rulează direct alături de datele tale — toate într-o singură platformă integrată. Când datele se modifică, fiecare client abonat se actualizează automat fără interogări repetate (polling) sau gestionare manuală WebSocket.
Auto-găzduirea Convex pe VPS-ul tău îți oferă resurse de calcul dedicate pentru o performanță consistentă a bazei de date și suveranitate completă a datelor, ceea ce este esențial pentru aplicațiile care gestionează datele utilizatorilor supuse reglementărilor de confidențialitate. Această implementare include backend-ul Convex pentru stocarea datelor și execuția funcțiilor, și panoul de bord pentru gestionarea bazei tale de date, monitorizarea interogărilor și implementarea funcțiilor serverless. După prima lansare, generează o cheie de administrator rulând: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Funcționalități cheie ale Convex
Interogări reactive în timp real
Interogările trimit automat actualizări clienților conectați imediat ce datele se modifică, fără polling sau cod WebSocket manual.
Tranzacții ACID
Fiecare scriere este complet tranzacțională, asigurând consistența datelor în timpul actualizărilor concurente în aplicațiile multi-utilizator.
Funcții fără server
Scrie logica backend ca funcții TypeScript care rulează direct în motorul bazei de date, colocată cu datele tale.
Stocare fișiere încorporată
Stocarea și servirea fișierelor nativ fără a configura un serviciu separat de stocare a obiectelor sau o integrare CDN.
Depanare cu călătorie în timp
Inspectează stările istorice ale datelor și redă interogările anterioare pentru a diagnostica erorile fără a le reproduce în producție.
De ce să rulezi Convex pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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