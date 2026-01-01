Convex este o platformă de baze de date reactive care redefinește arhitectura backend pentru aplicațiile moderne. Combină o bază de date document cu abonamente de interogare în timp real, tranzacții ACID și funcții serverless care rulează direct alături de datele tale — toate într-o singură platformă integrată. Când datele se modifică, fiecare client abonat se actualizează automat fără interogări repetate (polling) sau gestionare manuală WebSocket.

Auto-găzduirea Convex pe VPS-ul tău îți oferă resurse de calcul dedicate pentru o performanță consistentă a bazei de date și suveranitate completă a datelor, ceea ce este esențial pentru aplicațiile care gestionează datele utilizatorilor supuse reglementărilor de confidențialitate. Această implementare include backend-ul Convex pentru stocarea datelor și execuția funcțiilor, și panoul de bord pentru gestionarea bazei tale de date, monitorizarea interogărilor și implementarea funcțiilor serverless. După prima lansare, generează o cheie de administrator rulând: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh