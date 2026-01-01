Implementează Excalidraw cu un singur click.
Tablă virtuală cu sursă deschisă pentru crearea de diagrame în stil desenat manual, wireframe-uri și schițe colaborative.
Alege un plan VPS pentru Excalidraw
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Excalidraw
Excalidraw este o tablă virtuală elegantă care transformă diagramele tehnice într-o experiență creativă, desenată manual. Spre deosebire de instrumentele de diagramare rigide, formale, Excalidraw adoptă estetica organică, schițată, a sesiunilor de brainstorming pe tablă albă, oferind în același timp confort digital și colaborare în timp real cu criptare end-to-end pentru sesiuni de echipă sigure.
Găzduirea Excalidraw pe propriul tău VPS oferă echipei tale un instrument de whiteboarding privat, mereu disponibil, unde diagramele, schițele de arhitectură și sesiunile de brainstorming rămân în întregime în cadrul infrastructurii tale — fără preocupări legate de confidențialitatea datelor, fără costuri de abonament și fără dependență de servicii externe.
Funcționalități cheie ale Excalidraw
Estetică desenată manual
Redă diagrame într-un stil organic, schițat, care reduce bariera în crearea de elemente vizuale și face ca ideile complexe să pară mai accesibile.
Colaborare în timp real
Mai mulți utilizatori pot schița simultan pe aceeași planșă, iar criptarea end-to-end menține sesiunile private și sigure.
Pânză infinită
Spațiul de desen nelimitat permite echipelor să extindă diagramele liber, fără a restructura — ideal pentru diagrame de arhitectură mari și sesiuni de brainstorming.
Export flexibil
Exportă diagramele ca PNG, SVG sau linkuri partajabile, ceea ce facilitează integrarea elementelor vizuale în documentație, prezentări și instrumente de design.
PWA Funcțional offline
Funcționează ca o aplicație web progresivă cu stocare locală, astfel încât diagramele rămân accesibile chiar și fără o conexiune activă la internet.
De ce să rulezi Excalidraw pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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