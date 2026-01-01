Implementează OpenTTD cu instalare printr-un singur click.
Server de joc multiplayer cu sursă deschisă pentru clasicul Transport Tycoon Deluxe, care suportă până la 255 de jucători simultani.
Alege un plan VPS pentru OpenTTD
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenTTD
OpenTTD este o reimplementare gratuită, open-source a Transport Tycoon Deluxe, jocul emblematic de simulare a transportului. Rulat ca un server multiplayer dedicat, permite până la 255 de jucători să construiască și să concureze simultan pe rețele rutiere, feroviare, maritime și aeriene, pe hărți generate procedural sau create manual. Decenii de dezvoltare a comunității au adăugat noi tipuri de hărți, adversari AI îmbunătățiți și un ecosistem bogat de pachete de conținut NewGRF pentru vehicule, industrii și stiluri de oraș.
Găzduirea propriului server OpenTTD pe un VPS îți oferă control complet asupra setărilor jocului, modurilor, accesului jucătorilor și vizibilității serverului — fie că vrei un joc privat cu prietenii sau un server listat public, descoperibil prin OpenTTD Game Coordinator.
Funcționalități cheie ale OpenTTD
Suport pentru Multiplayer Masiv
Găzduiește până la 255 de jucători simultani cu suport încorporat pentru moduri de joc publice, doar pe bază de invitație și protejate prin parolă.
Asistență Mod NewGRF
Extinde-ți serverul cu pachete de conținut NewGRF create de comunitate, care adaugă vehicule noi, industrii, tipuri de teren și stiluri vizuale.
Persistența salvării jocului
Intervalele de salvare automată configurabile și un volum de date persistent protejează progresul jocului și permit revenirea ușoară la orice sesiune anterioară.
Descoperire server public
Se înregistrează automat la OpenTTD Game Coordinator, astfel încât jucătorii din întreaga lume să poată găsi și să se alăture serverului tău din browserul de server din joc.
Gameplay clasic reînviat
Reimplementare fidelă a Transport Tycoon Deluxe, cu decenii de îmbunătățiri ale gameplay-ului, noi generatoare de hărți și adversari AI îmbunătățiți.
De ce să rulezi OpenTTD pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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