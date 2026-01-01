Instalează Quasarr printr-un singur click.
Punte JDownloader care expune un indexer Newznab și un client de descărcare SABnzbd pentru întregul stack media Arr.
Alege un plan VPS pentru Quasarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Quasarr
Quasarr este un serviciu Python ușor care pretinde a fi atât un indexer Newznab, cât și un client de descărcare SABnzbd, apoi trimite fiecare preluare către JDownloader 2 prin API-ul său cloud My JDownloader. Rezultatul este o punte fără întreruperi care permite aplicațiilor Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr și Magazarr să caute și să descarce de la hosteri cu un singur clic, fără a atinge vreodată Usenet sau BitTorrent-ul real.
Auto-găzduirea Quasarr pe un VPS menține puntea online non-stop, alături de JDownloader, și include un flux încorporat de decriptare CAPTCHA pentru link-uri protejate. Sponsorii activi GitHub pot conecta SponsorsHelper pentru a rezolva CAPTCHA-urile automat.
Funcționalități cheie ale Quasarr
Punte JDownloader
Redirecționează fiecare preluare de la Radarr, Sonarr, Lidarr și Magazarr direct în JDownloader 2 prin intermediul API-ului cloud My JDownloader.
Indexator Newznab
Quasarr expune un endpoint de căutare compatibil cu Newznab, astfel încât stiva Arr să poată găsi lansări pe hosteri one-click suportați, folosind ID-uri IMDb sau interogări text.
Emulare client SABnzbd
Acționează ca un client de descărcare SABnzbd, astfel încât Radarr, Sonarr și Lidarr să poată pune în coadă, monitoriza și importa descărcările finalizate, fără nicio modificare a fluxului lor de lucru.
Decriptare CAPTCHA
Decriptarea integrată a linkurilor gestionează versiunile protejate prin CAPTCHA, cu scripturi Tampermonkey opționale și integrarea SponsorsHelper pentru rezolvarea automată.
Controlul categoriei și al oglinzii
Listele albe pe categorii pentru nume de gazdă și mirror-uri de descărcare îți mențin biblioteca pe sursele în care ai încredere, fără a schimba configurația Arr.
Notificări și autentificare
Notificările opționale Discord și Telegram, plus autentificarea bazată pe formular sau autentificarea HTTP Basic, protejează interfața web și te țin la curent.
De ce să rulezi Quasarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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