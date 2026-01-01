Implementează WBO printr-o instalare cu un singur click.
Tablă albă colaborativă în timp real pentru brainstorming de echipă, ședințe la distanță și planificare vizuală pe o pânză partajată.
Alege un plan VPS pentru WBO
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WBO
WBO (Whiteboard Online) este o tablă albă colaborativă în timp real, auto-găzduită, care permite mai multor utilizatori să deseneze, să scrie și să adnoteze simultan pe o pânză infinită partajată. Suportă desenul liber, forme geometrice, text și inserarea de imagini cu sincronizare instantanee între toți participanții conectați.
Auto-găzduirea WBO pe un VPS oferă echipelor o tablă albă privată care rămâne activă între sesiuni, fără a expune conținutul serviciilor terțe. Pânza persistentă rămâne accesibilă la o adresă URL stabilă pentru proiecte în desfășurare, făcând-o ideală pentru planificarea sprinturilor la distanță, predare, diagrame tehnice și sesiuni de brainstorming creativ.
Funcționalități cheie ale WBO
Colaborare în timp real
Mai mulți utilizatori desenează și adnotează pe aceeași pânză simultan, cu sincronizare instantanee și fără reîmprospătare.
Pânză persistentă
Conținutul tablei albe este salvat automat și accesibil la aceeași adresă URL ori de câte ori participanții se reconectează.
Unelte de desen
Desenul liber, formele geometrice, etichetele de text și încărcarea imaginilor acoperă întreaga gamă de cazuri de utilizare a tablei albe.
Fără cont
Oricine are URL-ul tablei albe se poate alătura și contribui imediat, fără bariere de înregistrare sau autentificare.
De ce să rulezi WBO pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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