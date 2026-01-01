WBO (Whiteboard Online) este o tablă albă colaborativă în timp real, auto-găzduită, care permite mai multor utilizatori să deseneze, să scrie și să adnoteze simultan pe o pânză infinită partajată. Suportă desenul liber, forme geometrice, text și inserarea de imagini cu sincronizare instantanee între toți participanții conectați.

Auto-găzduirea WBO pe un VPS oferă echipelor o tablă albă privată care rămâne activă între sesiuni, fără a expune conținutul serviciilor terțe. Pânza persistentă rămâne accesibilă la o adresă URL stabilă pentru proiecte în desfășurare, făcând-o ideală pentru planificarea sprinturilor la distanță, predare, diagrame tehnice și sesiuni de brainstorming creativ.