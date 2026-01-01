Aptabase este o platformă de analiză open-source, axată pe confidențialitate, construită pentru dezvoltatorii de aplicații mobile, desktop și web. Spre deosebire de instrumentele de analiză web care urmăresc vizualizările de pagini, Aptabase se concentrează pe urmărirea evenimentelor bazată pe SDK — dezvoltatorii își instrumentează aplicațiile cu SDK-uri ușoare pentru Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri și altele, pentru a captura evenimente denumite cu proprietăți opționale. Rezultatul este un panou de bord cu semnal înalt care arată ce fac de fapt utilizatorii în interiorul aplicației tale, fără cookie-uri, amprentare digitală sau urmărire inter-site.

Găzduirea Aptabase pe propriul VPS păstrează toate datele de analiză pe propria infrastructură, făcând conformitatea cu GDPR simplă și eliminând prețurile per eveniment pe care furnizorii de analiză cloud le percep pe măsură ce utilizarea crește.