Implementează Aptabase cu instalare printr-un singur click.
Platformă de analiză open-source, cu confidențialitatea pe primul loc, pentru aplicații mobile, desktop și web, cu integrare SDK ușoară.
Alege un plan VPS pentru Aptabase
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Aptabase
Aptabase este o platformă de analiză open-source, axată pe confidențialitate, construită pentru dezvoltatorii de aplicații mobile, desktop și web. Spre deosebire de instrumentele de analiză web care urmăresc vizualizările de pagini, Aptabase se concentrează pe urmărirea evenimentelor bazată pe SDK — dezvoltatorii își instrumentează aplicațiile cu SDK-uri ușoare pentru Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri și altele, pentru a captura evenimente denumite cu proprietăți opționale. Rezultatul este un panou de bord cu semnal înalt care arată ce fac de fapt utilizatorii în interiorul aplicației tale, fără cookie-uri, amprentare digitală sau urmărire inter-site.
Găzduirea Aptabase pe propriul VPS păstrează toate datele de analiză pe propria infrastructură, făcând conformitatea cu GDPR simplă și eliminând prețurile per eveniment pe care furnizorii de analiză cloud le percep pe măsură ce utilizarea crește.
Funcționalități cheie ale Aptabase
Urmărirea evenimentelor SDK
Instrumentează-ți aplicația cu un singur apel SDK pentru a urmări evenimente denumite și proprietăți pe toate platformele, fără o configurare complexă.
Confidențialitate prin design
Fără cookie-uri, fără amprentare digitală și fără urmărire între site-uri — complet conform cu GDPR și reglementările de confidențialitate, gata de utilizare.
SDK-uri multiplatformă
SDK-uri oficiale pentru Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri și multe altele acoperă fiecare platformă majoră de dezvoltare a aplicațiilor.
Panou de bord în timp real
Vezi evenimente și activitatea utilizatorilor pe măsură ce se întâmplă, cu un panou de bord curat, minimalist, care evidențiază ce contează fără zgomot.
Proprietate deplină asupra datelor
Toate datele analitice rămân pe VPS-ul tău — fără blocare de furnizor, fără prețuri per eveniment și nicio platformă terță parte care să primească datele tale de utilizator.
De ce să rulezi Aptabase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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