Reducere de până la 69% pentru TinyAuth

Implementează TinyAuth cu instalare printr-un singur click.

Un middleware ușor Traefik forward-auth care adaugă un ecran de autentificare oricărei aplicații auto-găzduite cu o singură etichetă.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează TinyAuth cu instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu TinyAuth

TinyAuth este un middleware de autentificare auto-găzduit, cu resurse reduse, care adaugă un ecran de conectare oricărei aplicații care rulează în spatele proxy-ului invers Traefik. Spre deosebire de furnizorii de identitate compleți, TinyAuth este un singur fișier binar Go susținut de SQLite, implementabil în câteva secunde cu o configurație minimă. O singură etichetă de middleware în fișierul Docker Compose al oricărei aplicații este tot ce este necesar pentru a restricționa accesul în spatele unui nume de utilizator și a unei parole sau a unei conectări OAuth.

Auto-găzduirea TinyAuth pe VPS-ul tău înseamnă că fiecare aplicație pe care o implementezi — panouri de bord, instrumente pentru dezvoltatori, servicii de monitorizare — partajează un singur strat de autentificare fără a expune public acele servicii. Integrarea OAuth cu Google, GitHub și orice furnizor OIDC permite membrilor echipei să se conecteze cu credențialele existente, iar suportul TOTP încorporat adaugă un strat de autentificare cu doi factori fără a necesita un serviciu suplimentar.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale TinyAuth

Traefik Forward Auth

Adaugă o barieră de autentificare la orice aplicație rutată prin Traefik prin adăugarea unei singure etichete middleware — nu sunt necesare modificări ale aplicației protejate.

Suport furnizor OAuth

Permite conectarea prin Google, GitHub sau orice furnizor compatibil OIDC, astfel încât membrii echipei să utilizeze credențialele existente în loc să gestioneze parole separate.

Autentificare cu doi factori TOTP

Aplică parole unice bazate pe timp oricărui cont, întărind accesul la aplicațiile auto-găzduite, fără a implementa un serviciu 2FA dedicat.

Partajare cookie-uri subdomeniu

O singură autentificare TinyAuth acoperă toate aplicațiile găzduite pe subdomenii ale aceluiași domeniu, astfel încât utilizatorii se autentifică o singură dată și se pot deplasa liber prin întreaga platformă.

Zero Dependențe Externe

Rulează ca un singur binar cu stocare SQLite — nu necesită Redis, PostgreSQL sau LDAP, menținând amprenta de resurse minimă pe orice plan VPS.

De ce să rulezi TinyAuth pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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