TinyAuth este un middleware de autentificare auto-găzduit, cu resurse reduse, care adaugă un ecran de conectare oricărei aplicații care rulează în spatele proxy-ului invers Traefik. Spre deosebire de furnizorii de identitate compleți, TinyAuth este un singur fișier binar Go susținut de SQLite, implementabil în câteva secunde cu o configurație minimă. O singură etichetă de middleware în fișierul Docker Compose al oricărei aplicații este tot ce este necesar pentru a restricționa accesul în spatele unui nume de utilizator și a unei parole sau a unei conectări OAuth.

Auto-găzduirea TinyAuth pe VPS-ul tău înseamnă că fiecare aplicație pe care o implementezi — panouri de bord, instrumente pentru dezvoltatori, servicii de monitorizare — partajează un singur strat de autentificare fără a expune public acele servicii. Integrarea OAuth cu Google, GitHub și orice furnizor OIDC permite membrilor echipei să se conecteze cu credențialele existente, iar suportul TOTP încorporat adaugă un strat de autentificare cu doi factori fără a necesita un serviciu suplimentar.