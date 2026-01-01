Implementează TinyAuth cu instalare printr-un singur click.
Un middleware ușor Traefik forward-auth care adaugă un ecran de autentificare oricărei aplicații auto-găzduite cu o singură etichetă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TinyAuth
TinyAuth este un middleware de autentificare auto-găzduit, cu resurse reduse, care adaugă un ecran de conectare oricărei aplicații care rulează în spatele proxy-ului invers Traefik. Spre deosebire de furnizorii de identitate compleți, TinyAuth este un singur fișier binar Go susținut de SQLite, implementabil în câteva secunde cu o configurație minimă. O singură etichetă de middleware în fișierul Docker Compose al oricărei aplicații este tot ce este necesar pentru a restricționa accesul în spatele unui nume de utilizator și a unei parole sau a unei conectări OAuth.
Auto-găzduirea TinyAuth pe VPS-ul tău înseamnă că fiecare aplicație pe care o implementezi — panouri de bord, instrumente pentru dezvoltatori, servicii de monitorizare — partajează un singur strat de autentificare fără a expune public acele servicii. Integrarea OAuth cu Google, GitHub și orice furnizor OIDC permite membrilor echipei să se conecteze cu credențialele existente, iar suportul TOTP încorporat adaugă un strat de autentificare cu doi factori fără a necesita un serviciu suplimentar.
Funcționalități cheie ale TinyAuth
Traefik Forward Auth
Adaugă o barieră de autentificare la orice aplicație rutată prin Traefik prin adăugarea unei singure etichete middleware — nu sunt necesare modificări ale aplicației protejate.
Suport furnizor OAuth
Permite conectarea prin Google, GitHub sau orice furnizor compatibil OIDC, astfel încât membrii echipei să utilizeze credențialele existente în loc să gestioneze parole separate.
Autentificare cu doi factori TOTP
Aplică parole unice bazate pe timp oricărui cont, întărind accesul la aplicațiile auto-găzduite, fără a implementa un serviciu 2FA dedicat.
Partajare cookie-uri subdomeniu
O singură autentificare TinyAuth acoperă toate aplicațiile găzduite pe subdomenii ale aceluiași domeniu, astfel încât utilizatorii se autentifică o singură dată și se pot deplasa liber prin întreaga platformă.
Zero Dependențe Externe
Rulează ca un singur binar cu stocare SQLite — nu necesită Redis, PostgreSQL sau LDAP, menținând amprenta de resurse minimă pe orice plan VPS.
De ce să rulezi TinyAuth pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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