Reducere de până la 69% pentru MicroBin

Implementează MicroBin cu o instalare printr-un singur click.

Un pastebin auto-găzduit ușor și un partajator de fișiere în Rust, cu coduri QR, paste-uri cu expirare și un scurtător de URL-uri încorporat.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează MicroBin cu o instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu MicroBin

MicroBin este un serviciu pastebin și de partajare fișiere mic, rapid și complet, scris în Rust. O singură aplicație binară servește interfața web, încărcările de fișiere, partajarea de paste-uri, scurtarea URL-urilor și un panou de administrare — fără bază de date externă, fără runtime PHP, fără un arbore de dependențe greoi. Implementarea implicită este intenționat minimală, astfel încât să rămână utilizabilă pe un VPS mic, acoperind totuși cazurile de utilizare comune pentru care oamenii își auto-găzduiesc un pastebin.

Auto-găzduirea MicroBin pe propriul tău VPS menține fragmentele partajate, capturile de ecran și link-urile scurte în infrastructura ta, în loc de servicii publice care monitorizează tiparele de trafic sau inserează publicitate. Paste-urile pot fi protejate cu parolă, setate să se autodistrugă după citire, criptate pe partea clientului sau fixate permanent, iar fiecare paste vine cu un cod QR și un URL scurt pentru un transfer mobil rapid.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale MicroBin

Inseraări și încărcări de fișiere

Partajează fragmente de text și încarcă fișiere de orice tip cu limite de dimensiune, evidențiere automată a sintaxei și previzualizări în linie.

Scurtător de URL-uri încorporat

Transformă linkurile lungi în URL-uri scurte, de brand, găzduite pe propriul tău domeniu, fără a configura un serviciu separat de scurtare a linkurilor.

Paste expirate și autodistructive

Alege perioade implicite de expirare, semantica de autodistrugere după citire, sau fixează permanent fragmentele de text pentru a echilibra păstrarea cu confidențialitatea.

Criptare pe partea clientului

Criptarea opțională pe partea clientului asigură că serverul nu vede niciodată textul necriptat pentru fragmentele sensibile partajate cu o frază de acces.

Coduri QR și interfață de administrare

Fiecare paste primește un cod QR pentru transfer mobil, iar un panou de administrare îți permite să navighezi, să editezi sau să ștergi orice paste dintr-un singur ecran.

Binar Rust unic

Fără bază de date externă, fără Redis, fără procese de fundal — doar un mic proces Rust care rulează confortabil pe cele mai mici planuri VPS.

De ce să rulezi MicroBin pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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