Implementează MicroBin cu o instalare printr-un singur click.
Un pastebin auto-găzduit ușor și un partajator de fișiere în Rust, cu coduri QR, paste-uri cu expirare și un scurtător de URL-uri încorporat.
Alege un plan VPS pentru MicroBin
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MicroBin
MicroBin este un serviciu pastebin și de partajare fișiere mic, rapid și complet, scris în Rust. O singură aplicație binară servește interfața web, încărcările de fișiere, partajarea de paste-uri, scurtarea URL-urilor și un panou de administrare — fără bază de date externă, fără runtime PHP, fără un arbore de dependențe greoi. Implementarea implicită este intenționat minimală, astfel încât să rămână utilizabilă pe un VPS mic, acoperind totuși cazurile de utilizare comune pentru care oamenii își auto-găzduiesc un pastebin.
Auto-găzduirea MicroBin pe propriul tău VPS menține fragmentele partajate, capturile de ecran și link-urile scurte în infrastructura ta, în loc de servicii publice care monitorizează tiparele de trafic sau inserează publicitate. Paste-urile pot fi protejate cu parolă, setate să se autodistrugă după citire, criptate pe partea clientului sau fixate permanent, iar fiecare paste vine cu un cod QR și un URL scurt pentru un transfer mobil rapid.
Funcționalități cheie ale MicroBin
Inseraări și încărcări de fișiere
Partajează fragmente de text și încarcă fișiere de orice tip cu limite de dimensiune, evidențiere automată a sintaxei și previzualizări în linie.
Scurtător de URL-uri încorporat
Transformă linkurile lungi în URL-uri scurte, de brand, găzduite pe propriul tău domeniu, fără a configura un serviciu separat de scurtare a linkurilor.
Paste expirate și autodistructive
Alege perioade implicite de expirare, semantica de autodistrugere după citire, sau fixează permanent fragmentele de text pentru a echilibra păstrarea cu confidențialitatea.
Criptare pe partea clientului
Criptarea opțională pe partea clientului asigură că serverul nu vede niciodată textul necriptat pentru fragmentele sensibile partajate cu o frază de acces.
Coduri QR și interfață de administrare
Fiecare paste primește un cod QR pentru transfer mobil, iar un panou de administrare îți permite să navighezi, să editezi sau să ștergi orice paste dintr-un singur ecran.
Binar Rust unic
Fără bază de date externă, fără Redis, fără procese de fundal — doar un mic proces Rust care rulează confortabil pe cele mai mici planuri VPS.
De ce să rulezi MicroBin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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