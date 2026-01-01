MicroBin este un serviciu pastebin și de partajare fișiere mic, rapid și complet, scris în Rust. O singură aplicație binară servește interfața web, încărcările de fișiere, partajarea de paste-uri, scurtarea URL-urilor și un panou de administrare — fără bază de date externă, fără runtime PHP, fără un arbore de dependențe greoi. Implementarea implicită este intenționat minimală, astfel încât să rămână utilizabilă pe un VPS mic, acoperind totuși cazurile de utilizare comune pentru care oamenii își auto-găzduiesc un pastebin.

Auto-găzduirea MicroBin pe propriul tău VPS menține fragmentele partajate, capturile de ecran și link-urile scurte în infrastructura ta, în loc de servicii publice care monitorizează tiparele de trafic sau inserează publicitate. Paste-urile pot fi protejate cu parolă, setate să se autodistrugă după citire, criptate pe partea clientului sau fixate permanent, iar fiecare paste vine cu un cod QR și un URL scurt pentru un transfer mobil rapid.