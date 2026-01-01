Kaneo este o aplicație de gestionare a proiectelor auto-găzduită, care se concentrează pe a oferi echipelor ceea ce au nevoie, fără complexitate inutilă. Organizează munca prin proiecte, sarcini și panouri kanban, cu colaborare în timp real prin conexiuni WebSocket, astfel încât membrii echipei să vadă actualizările fără a reîmprospăta pagina.

Spre deosebire de instrumentele de gestionare a proiectelor enterprise care adaugă straturi de funcționalități rar utilizate, Kaneo este construit în jurul unei interfețe minimale. Se integrează cu depozitele GitHub pentru a lega modificările de cod de sarcinile proiectului și suportă GitHub OAuth, astfel încât echipele să se poată autentifica cu conturile de dezvoltator existente. Toate datele proiectului sunt stocate într-o bază de date PostgreSQL pe propria infrastructură.