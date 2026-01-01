Implementează Kaneo cu instalare printr-un singur click.
Instrument open-source de gestionare a proiectelor construit pentru simplitate, cu tablă Kanban, urmărirea sarcinilor și integrare GitHub.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kaneo
Kaneo este o aplicație de gestionare a proiectelor auto-găzduită, care se concentrează pe a oferi echipelor ceea ce au nevoie, fără complexitate inutilă. Organizează munca prin proiecte, sarcini și panouri kanban, cu colaborare în timp real prin conexiuni WebSocket, astfel încât membrii echipei să vadă actualizările fără a reîmprospăta pagina.
Spre deosebire de instrumentele de gestionare a proiectelor enterprise care adaugă straturi de funcționalități rar utilizate, Kaneo este construit în jurul unei interfețe minimale. Se integrează cu depozitele GitHub pentru a lega modificările de cod de sarcinile proiectului și suportă GitHub OAuth, astfel încât echipele să se poată autentifica cu conturile de dezvoltator existente. Toate datele proiectului sunt stocate într-o bază de date PostgreSQL pe propria infrastructură.
Funcționalități cheie ale Kaneo
Tablouri de sarcini Kanban
Vizualizează munca la proiect ca pe carduri de sarcini mobile în coloane de flux de lucru, oferind întregii echipe o imagine de ansamblu comună asupra a ceea ce este în desfășurare și a ceea ce este finalizat.
Integrare GitHub
Conectează depozitele GitHub la proiecte și sincronizează activitatea codului direct în cronologia proiectului fără a comuta între instrumente.
Colaborare în timp real
Conexiunile WebSocket transmit instantaneu actualizări ale tabloului tuturor membrilor activi ai echipei, astfel încât tabloul reflectă întotdeauna starea curentă fără reîmprospătări manuale.
Autentificare GitHub OAuth
Membrii echipei se conectează cu conturile lor GitHub existente, eliminând necesitatea de a gestiona un set separat de credențiale pentru instrumentul de proiect.
Minimal prin design
Kaneo livrează doar funcționalitățile pe care echipele le folosesc de fapt — proiecte, sarcini și panouri — fără complexitatea de configurare a alternativelor de nivel enterprise.
De ce să rulezi Kaneo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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