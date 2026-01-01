Yucca este un înregistrator video de rețea (NVR) auto-găzduit, conceput pentru a gestiona camere IP la orice scară, de la câteva camere de securitate pentru acasă la mii de fluxuri de întreprindere. Suportă protocoalele RTSP, ONVIF și protocoale comune de camere IP, oferind vizualizare live, înregistrare și redare prin intermediul unei interfețe web și al unei aplicații Android.

Auto-găzduirea Yucca pe un VPS păstrează toate înregistrările camerei în cadrul infrastructurii tale, fără taxe de stocare în cloud sau acces terță parte. Detecția mișcării cu alerte prin email, metricele Prometheus pentru monitorizare și arhitectura scalabilă o fac o soluție practică de supraveghere pentru securitatea la domiciliu, monitorizarea retail și mediile de afaceri mici.