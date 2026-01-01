Instalează Yucca printr-o instalare cu un singur click.
NVR auto-găzduit pentru camere IP cu detecție de mișcare, suport RTSP/ONVIF și o interfață web pentru imagini live și înregistrate.
Alege un plan VPS pentru Yucca
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Yucca
Yucca este un înregistrator video de rețea (NVR) auto-găzduit, conceput pentru a gestiona camere IP la orice scară, de la câteva camere de securitate pentru acasă la mii de fluxuri de întreprindere. Suportă protocoalele RTSP, ONVIF și protocoale comune de camere IP, oferind vizualizare live, înregistrare și redare prin intermediul unei interfețe web și al unei aplicații Android.
Auto-găzduirea Yucca pe un VPS păstrează toate înregistrările camerei în cadrul infrastructurii tale, fără taxe de stocare în cloud sau acces terță parte. Detecția mișcării cu alerte prin email, metricele Prometheus pentru monitorizare și arhitectura scalabilă o fac o soluție practică de supraveghere pentru securitatea la domiciliu, monitorizarea retail și mediile de afaceri mici.
Funcționalități cheie ale Yucca
Suport RTSP și ONVIF
Conectează orice cameră IP care utilizează protocoalele RTSP sau ONVIF, acoperind marea majoritate a camerelor pentru consumatori și profesionale.
Detecția mișcării
Declanșează automat înregistrări și alerte prin email când este detectată mișcare în zonele camerei, reducând stocarea și zgomotul.
Live și redare înregistrată
Poți vizualiza fluxuri live ale camerei și revizui înregistrările video prin interfața web sau aplicația Android însoțitoare.
Arhitectură scalabilă
Yucca scalează de la câteva camere de supraveghere casnice la mii de fluxuri simultane, fără modificări arhitecturale.
Metricile Prometheus
Exportă metricile de înregistrare și de sănătate a fluxului către Prometheus pentru integrarea cu tablourile de bord de monitorizare existente.
De ce să rulezi Yucca pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Anki Sync Server Enhanced
Server de sincronizare Anki cu auto-găzduire, suport multi-utilizator, backup-uri și panou de bord web