Silex este alternativa open-source la Webflow — un constructor de site-uri web vizual, fără cod, care rulează în întregime în browser și produce fișiere HTML și CSS standard. Spre deosebire de constructorii de site-uri web comerciali care îți blochează designurile și conținutul pe platforma lor, Silex stochează totul ca fișiere simple pe propriul tău server. Se conectează la CMS-uri headless pentru conținut dinamic, se integrează cu generatoare de site-uri statice precum 11ty și poate fi extins prin intermediul unui sistem de pluginuri.

Găzduirea Silex pe un VPS oferă designerilor web și agențiilor un spațiu de lucru cu proiecte nelimitate la un cost fix al serverului, fără taxe per site și fără dependență de o platformă terță care să rămână online sau accesibilă.