Implementează Silex cu un singur click.
Constructor vizual de site-uri web open-source, fără cod, care generează fișiere HTML și CSS curate și portabile.
Alege un plan VPS pentru Silex
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Silex
Silex este alternativa open-source la Webflow — un constructor de site-uri web vizual, fără cod, care rulează în întregime în browser și produce fișiere HTML și CSS standard. Spre deosebire de constructorii de site-uri web comerciali care îți blochează designurile și conținutul pe platforma lor, Silex stochează totul ca fișiere simple pe propriul tău server. Se conectează la CMS-uri headless pentru conținut dinamic, se integrează cu generatoare de site-uri statice precum 11ty și poate fi extins prin intermediul unui sistem de pluginuri.
Găzduirea Silex pe un VPS oferă designerilor web și agențiilor un spațiu de lucru cu proiecte nelimitate la un cost fix al serverului, fără taxe per site și fără dependență de o platformă terță care să rămână online sau accesibilă.
Funcționalități cheie ale Silex
Editor vizual drag-and-drop
Construiește pagini vizual folosind editorul bazat pe GrapesJS, cu componente, stiluri și instrumente de aspect — nu este necesară cunoașterea HTML sau CSS.
Ieșire HTML statică
Fiecare site web produs de Silex este HTML și CSS curat, standard — fără dependențe de rulare, rulează pe orice furnizor de găzduire și este complet portabil.
Legare de date CMS
Conectează design-urile paginilor la WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex și alte CMS-uri headless, astfel încât non-dezvoltatorii să poată actualiza conținutul fără a modifica design-ul.
Panou de bord multi-site
Gestionează proiecte web nelimitate dintr-o singură instanță Silex, organizate într-un singur spațiu de lucru pentru agenții și freelanceri cu mai mulți clienți.
Extensibilitate plugin
Extinde Silex cu componente personalizate, conectori de date și integrări de servicii terțe prin sistemul de plugin-uri, fără a bifurca nucleul.
De ce să rulezi Silex pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.