Instalează RAGflow cu un singur click.
Motor RAG de nivel de producție cu analiză profundă de documente, recuperare de grafuri de cunoștințe și suport multi-LLM.
Alege un plan VPS pentru RAGflow
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RAGflow
RAGflow este un motor de generare augmentată cu recuperare, gata de producție, construit în jurul unei înțelegeri profunde a documentelor. Spre deosebire de implementările RAG de bază care tratează documentele ca text simplu, RAGflow efectuează o parsare conștientă de aspect a fișierelor PDF, a foilor de calcul, a prezentărilor și a imaginilor pentru a păstra semnificația tabelelor, figurilor și conținutului structurat înainte de indexare.
Găzduirea RAGflow pe propriul tău VPS îți păstrează documentele private și îți oferă control complet asupra furnizorilor de LLM, strategiilor de fragmentare și conductelor de recuperare. Graful de cunoștințe încorporat și backend-urile GraphRAG deblochează raționamentul inter-documente pe care căutarea vectorială plată nu o poate egala.
Funcționalități cheie ale RAGflow
Parsare profundă a documentelor
Extracția conștientă de aspect gestionează PDF-uri, fișiere Word, foi de calcul și imagini scanate — păstrând tabelele, figurile și structura pe care analizoarele de text simplu le distrug.
Regăsirea grafului de cunoștințe
GraphRAG-ul integrat și indexarea grafurilor de cunoștințe permit raționamentul inter-documente și interogările de relații, depășind ceea ce suportă căutarea vectorială plată.
Suport Multi-LLM
Conectează-te la OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google și peste 20 de alți furnizori fără a-ți reindexa documentele.
Strategii flexibile de fragmentare
Alege din modurile de fragmentare General, Întrebări și Răspunsuri, Manual, Tabel și Articol pentru a se potrivi cu structura fiecărui tip de document, pentru o precizie optimă a recuperării.
Control acces multi-utilizator
Permisiunile bazate pe roluri permit echipelor să partajeze baze de cunoștințe, păstrând în același timp colecțiile de documente sensibile restricționate la utilizatorii autorizați.
REST API și SDK
Un API REST complet și un SDK Python oficial îți permit să integrezi RAGflow în propriile tale aplicații și să automatizezi fluxurile de ingestie a documentelor.
De ce să rulezi RAGflow pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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