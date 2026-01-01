Implementează RabbitMQ cu un singur click de instalare.
Broker de mesaje AMQP open-source pentru mesagerie asincronă fiabilă între componente de aplicație distribuite.
Alege un plan VPS pentru RabbitMQ
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu RabbitMQ
RabbitMQ este brokerul de mesaje open-source standard de facto, care implementează AMQP, alături de suport pentru MQTT, STOMP și alte protocoale. Acesta decuplează producătorii și consumatorii, astfel încât mesajele să stea în coadă în siguranță atunci când destinatarii nu sunt disponibili și să fie livrate în mod fiabil atunci când aceștia se reconectează — eliminând fragilitatea apelurilor API directe între servicii.
Găzduirea proprie a RabbitMQ elimină prețurile per mesaj și vendor lock-in, păstrează evenimentele de afaceri sensibile în cadrul propriei infrastructuri și îți oferă control complet asupra configurațiilor cozilor, regulilor de rutare și politicilor de păstrare a datelor. Interfața de management încorporată oferă vizibilitate în timp real asupra fluxurilor de mesaje, adâncimilor cozilor și performanței consumatorilor, fără instrumente externe de monitorizare.
Funcționalități cheie ale RabbitMQ
Rutare flexibilă a schimburilor
Direct, topic, fanout și headers exchanges îți permit să rutezi mesaje exact către consumatorii care au nevoie de ele, fără cod de rutare predefinit.
Livrare de încredere
Confirmările editorului și confirmările consumatorului asigură că fiecare mesaj este procesat cel puțin o dată, iar dead-letter queues captează mesajele eșuate pentru reîncercare.
Administrare UI
Panoul de bord bazat pe browser arată adâncimile cozilor în timp real, ratele de mesaje și starea conexiunii, astfel încât să poți monitoriza și depana fără acces CLI.
Suport protocoale multiple
Suportul pentru AMQP, MQTT și STOMP înseamnă că orice serviciu — dispozitiv IoT, aplicație mobilă sau microserviciu — poate publica și consuma mesaje cu o bibliotecă client nativă.
Cozi cu priorități
Atribuie niveluri de prioritate mesajelor, astfel încât sarcinile urgente să fie procesate înaintea joburilor de fundal de rutină, fără a construi o infrastructură de cozi separată.
De ce să rulezi RabbitMQ pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.