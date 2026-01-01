Reducere de până la 69% pentru PsiTransfer

Instalează PsiTransfer cu un singur click.

Partajare simplă de fișiere auto-găzduită, cu linkuri care expiră, protecție cu parolă și încărcări reluabile — nu sunt necesare conturi.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează PsiTransfer cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu PsiTransfer

PsiTransfer este un serviciu ușor, open-source, de transfer de fișiere pentru partajarea fișierelor prin linkuri de descărcare care expiră — nu sunt necesare conturi pentru expeditori sau destinatari. Fișierele sunt organizate în containere de încărcare cu perioade de reținere configurabile, variind de la o singură descărcare la o expirare de 8 săptămâni. Fiecare container poate fi opțional protejat cu parolă cu criptare AES, iar destinatarii pot descărca totul ca o singură arhivă zip sau tar.gz fără a instala nimic.

Găzduirea PsiTransfer pe propriul tău VPS menține transferurile de fișiere private: fără limite de dimensiune impuse de un serviciu cloud, fără metadate de fișiere trimise către terți și control complet asupra politicilor de reținere și stocării. Un panou de administrare opțional îți permite să monitorizezi încărcările active și să gestionezi stocarea dintr-o singură pagină protejată.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale PsiTransfer

Linkuri de descărcare care expiră

Setează retenția de la o singură descărcare până la 8 săptămâni — fișierele și link-urile lor sunt șterse automat când expiră.

Nu ai nevoie de conturi

Destinatarii descarcă fișiere direct dintr-un link partajabil, fără a se înregistra sau a se autentifica la niciun serviciu.

Containere protejate cu parolă

Securizează orice încărcare cu parole de bucket criptate AES, astfel încât doar destinatarii vizați să poată accesa fișierele partajate.

Încărcări reluabile

Încărcările de fișiere mari se reiau automat după întreruperi de rețea, folosind protocolul tus.io, prevenind transferurile eșuate pe conexiuni lente.

Descărcare arhivă în masă

Destinatarii pot descărca toate fișierele dintr-un bucket ca o singură arhivă zip sau tar.gz cu un singur clic, fără a descărca fișierele individual.

Panou de bord administrator

Monitorizează toate bucket-urile active, vizualizează utilizarea stocării și șterge încărcările dintr-un panou de administrare protejat prin parolă la /admin.

De ce să rulezi PsiTransfer pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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