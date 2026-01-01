PsiTransfer este un serviciu ușor, open-source, de transfer de fișiere pentru partajarea fișierelor prin linkuri de descărcare care expiră — nu sunt necesare conturi pentru expeditori sau destinatari. Fișierele sunt organizate în containere de încărcare cu perioade de reținere configurabile, variind de la o singură descărcare la o expirare de 8 săptămâni. Fiecare container poate fi opțional protejat cu parolă cu criptare AES, iar destinatarii pot descărca totul ca o singură arhivă zip sau tar.gz fără a instala nimic.

Găzduirea PsiTransfer pe propriul tău VPS menține transferurile de fișiere private: fără limite de dimensiune impuse de un serviciu cloud, fără metadate de fișiere trimise către terți și control complet asupra politicilor de reținere și stocării. Un panou de administrare opțional îți permite să monitorizezi încărcările active și să gestionezi stocarea dintr-o singură pagină protejată.