Instalează PsiTransfer cu un singur click.
Partajare simplă de fișiere auto-găzduită, cu linkuri care expiră, protecție cu parolă și încărcări reluabile — nu sunt necesare conturi.
Alege un plan VPS pentru PsiTransfer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PsiTransfer
PsiTransfer este un serviciu ușor, open-source, de transfer de fișiere pentru partajarea fișierelor prin linkuri de descărcare care expiră — nu sunt necesare conturi pentru expeditori sau destinatari. Fișierele sunt organizate în containere de încărcare cu perioade de reținere configurabile, variind de la o singură descărcare la o expirare de 8 săptămâni. Fiecare container poate fi opțional protejat cu parolă cu criptare AES, iar destinatarii pot descărca totul ca o singură arhivă zip sau tar.gz fără a instala nimic.
Găzduirea PsiTransfer pe propriul tău VPS menține transferurile de fișiere private: fără limite de dimensiune impuse de un serviciu cloud, fără metadate de fișiere trimise către terți și control complet asupra politicilor de reținere și stocării. Un panou de administrare opțional îți permite să monitorizezi încărcările active și să gestionezi stocarea dintr-o singură pagină protejată.
Funcționalități cheie ale PsiTransfer
Linkuri de descărcare care expiră
Setează retenția de la o singură descărcare până la 8 săptămâni — fișierele și link-urile lor sunt șterse automat când expiră.
Nu ai nevoie de conturi
Destinatarii descarcă fișiere direct dintr-un link partajabil, fără a se înregistra sau a se autentifica la niciun serviciu.
Containere protejate cu parolă
Securizează orice încărcare cu parole de bucket criptate AES, astfel încât doar destinatarii vizați să poată accesa fișierele partajate.
Încărcări reluabile
Încărcările de fișiere mari se reiau automat după întreruperi de rețea, folosind protocolul tus.io, prevenind transferurile eșuate pe conexiuni lente.
Descărcare arhivă în masă
Destinatarii pot descărca toate fișierele dintr-un bucket ca o singură arhivă zip sau tar.gz cu un singur clic, fără a descărca fișierele individual.
Panou de bord administrator
Monitorizează toate bucket-urile active, vizualizează utilizarea stocării și șterge încărcările dintr-un panou de administrare protejat prin parolă la /admin.
De ce să rulezi PsiTransfer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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