LMS (Lightweight Music Server) este un server de streaming muzical open-source, cu auto-găzduire, scris în C++, care îți expune biblioteca muzicală personală printr-o interfață web rapidă și un API compatibil Subsonic. Acesta indexează un folder de fișiere audio, extrage metadatele și coperta albumului, și îți permite să redai în flux din orice browser sau din oricare dintre zecile de aplicații mobile și desktop care utilizează deja protocolul Subsonic.

Auto-găzduirea LMS pe propriul tău VPS îți păstrează colecția de muzică și istoricul de ascultare în propria infrastructură, în loc de un SaaS de streaming care extrage date de ascultare. Runtime-ul C++ este suficient de mic pentru a se potrivi pe planuri VPS modeste, iar API-ul Subsonic înseamnă că clienții favoriți existenți precum substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music și play:Sub funcționează imediat, fără a fi nevoie să scrii integrări personalizate.