Implementează LMS cu un singur click.
Server de streaming muzical cu auto-găzduire, ușor, cu un API compatibil cu Subsonic pentru orice client de muzică.
Alege un plan VPS pentru LMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LMS
LMS (Lightweight Music Server) este un server de streaming muzical open-source, cu auto-găzduire, scris în C++, care îți expune biblioteca muzicală personală printr-o interfață web rapidă și un API compatibil Subsonic. Acesta indexează un folder de fișiere audio, extrage metadatele și coperta albumului, și îți permite să redai în flux din orice browser sau din oricare dintre zecile de aplicații mobile și desktop care utilizează deja protocolul Subsonic.
Auto-găzduirea LMS pe propriul tău VPS îți păstrează colecția de muzică și istoricul de ascultare în propria infrastructură, în loc de un SaaS de streaming care extrage date de ascultare. Runtime-ul C++ este suficient de mic pentru a se potrivi pe planuri VPS modeste, iar API-ul Subsonic înseamnă că clienții favoriți existenți precum substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music și play:Sub funcționează imediat, fără a fi nevoie să scrii integrări personalizate.
Funcționalități cheie ale LMS
API compatibil cu Subsonic
Funcționează cu vastul ecosistem de clienți Subsonic pe iOS, Android, macOS, Windows și Linux, fără niciun adaptor personalizat.
Recomandări inteligente
Construiește grupuri de artiști și piese similare din etichete și istoricul de ascultare pentru a alimenta redarea automată, modul radio și descoperirea.
Last.fm scrobbling
Înregistrează redările pe Last.fm sau pe alternative auto-găzduite precum Maloja, menținând un istoric unificat de ascultare pe toate dispozitivele.
Conturi multi-utilizator
Fiecare utilizator primește propriile playlisturi, evaluări, istoricul de ascultare și melodii favorite, în timp ce partajează aceeași bibliotecă de bază.
Montare bibliotecă doar în citire
Directorul de muzică este montat doar pentru citire, astfel încât serverul să nu poată modifica accidental fișierele tale audio în timpul scanărilor sau transcodării.
Miez C++ ușor
Daemon C++ compilat plus SQLite rămâne mic pe disc și în memorie, lăsând loc pentru restul serviciilor tale auto-găzduite.
De ce să rulezi LMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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