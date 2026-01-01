Implementează Miniflux cu instalare dintr-un singur click.
Cititor RSS minimalist, cu sursă deschisă, construit în Go, pentru un consum rapid și fără distrageri de fluxuri.
Alege un plan VPS pentru Miniflux
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Miniflux
Miniflux este un cititor de fluxuri RSS minimalist, cu o viziune clară, conceput în jurul unui principiu: să nu te încurce și să te lase să citești. Construit în Go și susținut de PostgreSQL, gestionează fluxuri RSS, Atom, RDF și JSON printr-o interfață curată, controlată de la tastatură, fără elemente inutile sau complexitate nejustificată. Cu peste 7.000 de stele pe GitHub, a câștigat o comunitate loială printre dezvoltatori și utilizatori preocupați de confidențialitate, care doresc viteză fără aglomerație.
Auto-găzduirea Miniflux îți menține lista de abonamente și obiceiurile de lectură complet private. Nu există trackere terțe, nici profilare comportamentală și niciun serviciu care să poată fi închis sau blocat de un paywall. Îți aparțin fluxurile, articolele și istoricul de lectură.
Funcționalități cheie ale Miniflux
Extragere text integral
Preia articole complete din fluxuri care publică doar rezumate, astfel încât să citești întotdeauna conținutul complet fără a părăsi interfața.
Navigare cu tastatura
Comenzile rapide de la tastatură complete îți permit să navighezi prin fluxuri, să marchezi articolele ca citite și să deschizi linkuri fără să atingi mouse-ul.
Integrări pentru citit mai târziu
Trimite articole către Pocket, Wallabag, Instapaper și Pinboard printr-o singură acțiune pentru citire ulterioară offline.
API client terță parte
API-urile compatibile cu Fever și Google Reader permit aplicațiilor mobile populare precum Reeder și NetNewsWire să se conecteze la instanța ta auto-găzduită.
Suport multi-utilizator
Fiecare utilizator primește propria listă independentă de feed-uri, stare de citire și setări pe o singură instanță de server partajată.
De ce să rulezi Miniflux pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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