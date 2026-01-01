Instalează Kiwix-serve cu un singur click.
Cititor offline auto-găzduit pentru Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange și mii de arhive ZIM.
Alege un plan VPS pentru Kiwix-serve
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kiwix-serve
Kiwix-serve este serverul HTTP oficial din proiectul Kiwix care transformă arhivele ZIM într-o bibliotecă rapidă, căutabilă și accesibilă prin browser. ZIM este un format de arhivă deschis, comprimat, care captează site-uri web întregi — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, discuții TED, MDN, Khan Academy și sute de altele — pentru citire complet offline.
Găzduirea proprie a Kiwix-serve pe un VPS îți oferă o bibliotecă de referință permanentă, mereu online, care nu depinde de internetul public, de disponibilitatea site-ului original sau de paywall-urile upstream. Plasează fișierele ZIM în volumul de date din biblioteca oficială Kiwix, iar serverul le reîncarcă la cald (hot-reloads), expunând o interfață web unificată cu căutare full-text în fiecare arhivă pe care o încarci.
Funcționalități cheie ale Kiwix-serve
Bibliotecă ZIM cu Hot-reload
Plasează fișiere ZIM noi în volumul de date și kiwix-serve le preia automat cu monitorul de bibliotecă încorporat — nu sunt necesare reporniri.
Căutare full-text
Poți căuta în fiecare arhivă încărcată cu un index full-text integrat, inclusiv sugestii pe măsură ce tastezi, pentru căutări rapide în Wikipedia sau în orice alt ZIM.
Adu-ți propriul conținut
Alege orice ZIM din catalogul oficial Kiwix — Wikipedia completă, Project Gutenberg, arhive Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED și multe alte arhive de referință.
Optimizat pentru citire offline
Compresia ZIM menține stocarea redusă și căutările rapide, astfel încât un singur VPS poate servi arhive masive de referință fără dependențe externe.
Catalog OPDS încorporat
Expune un flux OPDS al bibliotecii tale, astfel încât cititoarele Kiwix mobile și desktop să poată descoperi și descărca titluri direct de pe serverul tău.
Inițializat la prima pornire
O adresă URL opțională de descărcare ZIM preia automat prima ta arhivă la momentul implementării, astfel încât serverul este navigabil în momentul în care devine online.
De ce să rulezi Kiwix-serve pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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