Maintenant este un instrument de monitorizare unificat, open-source, care înlocuiește mai multe instrumente auto-găzduite simultan. Lansează un singur container și acesta va descoperi automat fiecare sarcină de lucru de pe gazda ta, urmărind starea containerelor, utilizarea resurselor, punctele finale HTTP și TCP, certificatele TLS, actualizările de imagini și riscurile de securitate a rețelei dintr-un singur panou de bord alimentat de Go.

Conceput pentru auto-gazde și echipe mici, Maintenant este livrat ca un singur binar susținut de SQLite, fără a necesita o bază de date externă sau un expeditor de log-uri. Este livrat în mod deliberat fără autentificare încorporată și este destinat să stea în spatele proxy-ului tău invers existent, astfel încât să păstrezi un singur strat de identitate în întregul tău stack, deținând în același timp fiecare metrică, linie de log și alertă, fără prețuri per gazdă sau per metrică.