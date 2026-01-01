Implementează acum instalarea cu un singur click.
Monitorizare Zero-config pentru Docker și Kubernetes, cu starea de sănătate a containerelor, verificări de endpoint-uri, certificate și o pagină publică de stare.
Alege un plan VPS pentru Maintenant
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Maintenant
Maintenant este un instrument de monitorizare unificat, open-source, care înlocuiește mai multe instrumente auto-găzduite simultan. Lansează un singur container și acesta va descoperi automat fiecare sarcină de lucru de pe gazda ta, urmărind starea containerelor, utilizarea resurselor, punctele finale HTTP și TCP, certificatele TLS, actualizările de imagini și riscurile de securitate a rețelei dintr-un singur panou de bord alimentat de Go.
Conceput pentru auto-gazde și echipe mici, Maintenant este livrat ca un singur binar susținut de SQLite, fără a necesita o bază de date externă sau un expeditor de log-uri. Este livrat în mod deliberat fără autentificare încorporată și este destinat să stea în spatele proxy-ului tău invers existent, astfel încât să păstrezi un singur strat de identitate în întregul tău stack, deținând în același timp fiecare metrică, linie de log și alertă, fără prețuri per gazdă sau per metrică.
Funcționalități cheie ale Maintenant
Autodescoperire containere
Detectează fiecare container Docker și sarcină de lucru Kubernetes în momentul în care pornește, cu modificări de stare, bucle de repornire și streaming de jurnale incluse.
Endpoint și verificări heartbeat
Definește monitoare de tip heartbeat HTTP, TCP și cron prin etichete Docker, cu praguri configurabile de eșec și recuperare.
Urmărire certificat TLS
Importă automat certificate de la puncte finale HTTPS monitorizate și alertează cu 30, 14, 7, 3 și 1 zi înainte de expirare.
Metricile resurselor
Afișează grafice în timp real pentru CPU, memorie, rețea și I/O disc pe container, cu alerte de prag debounced pentru a reduce zgomotul.
Actualizează informațiile
Scanează registrele OCI pentru a compara digesturile imaginilor, astfel încât să știi exact ce sarcini de lucru au versiuni mai noi în așteptare.
Pagina de stare publică
Agregă severitatea monitorizărilor într-o pagină de stare în timp real, alimentată de evenimente trimise de server, pentru clienți și colegi de echipă.
De ce să rulezi Maintenant pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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