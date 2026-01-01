Instalează HedgeDoc cu un singur click.
Editor Markdown colaborativ în timp real, cu sursă deschisă, pentru ca echipele să scrie, să revizuiască și să partajeze documente împreună.
Alege un plan VPS pentru HedgeDoc
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu HedgeDoc
HedgeDoc este un editor Markdown colaborativ open-source, unde mai multe persoane pot scrie și edita același document simultan, cu urmărirea cursorului în timp real și sincronizare instantanee. Dincolo de Markdown-ul de bază, suportă diagrame încorporate prin Mermaid și PlantUML, formule matematice prin KaTeX, blocuri de cod cu evidențiere a sintaxei pentru peste 100 de limbaje și un mod de prezentare care transformă orice notă într-o prezentare de diapozitive.
Auto-găzduirea HedgeDoc pe VPS-ul tău păstrează documentația sensibilă, deciziile de arhitectură internă și notițele proprietare în cadrul propriei tale infrastructuri — fără taxe per utilizator, fără acces la date de la terți și control complet asupra metodelor de autentificare, inclusiv LDAP, OAuth și SAML pentru medii enterprise.
Funcționalități cheie ale HedgeDoc
Colaborare în timp real
Mai mulți autori editează același document simultan, cu poziții live ale cursorului și actualizări instantanee, menținând echipele la distanță sincronizate fără conflicte de fuzionare.
Diagrame și Matematică
Integrează diagrame Mermaid, Graphviz și PlantUML alături de expresii matematice KaTeX direct în Markdown, făcând HedgeDoc ideal pentru documentația tehnică și academică.
Mod prezentare
Convertește orice document Markdown într-o prezentare cu un singur clic, eliminând nevoia de software de prezentare separat pentru prezentări și demonstrații interne.
Permisiuni flexibile
Setează documentele ca publice, protejate sau private și controlează cine poate vizualiza, comenta sau edita — de la wiki-uri comunitare deschise la specificații interne confidențiale.
Asistență Auth pentru afaceri
Integrează-te cu LDAP, furnizori OAuth, SAML și conturi locale, astfel încât echipele să se poată conecta cu credențialele corporative existente, fără a gestiona parole separate.
De ce să rulezi HedgeDoc pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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