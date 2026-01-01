Casdoor este o platformă open-source de Gestionare a Identității și Accesului (IAM) care acționează ca un server centralizat de autentificare pentru aplicațiile tale. Construită cu suport nativ pentru OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML și LDAP, permite oricărei aplicații să delege autentificarea utilizatorilor către un singur serviciu de încredere — eliminând sistemele de autentificare per aplicație și oferind utilizatorilor un singur set de credențiale pentru întregul tău stack.

Auto-găzduirea Casdoor menține credențialele utilizatorilor tăi și datele sesiunilor complet sub controlul tău, fără prețuri per utilizator și fără blocare la un anumit furnizor. Autentificarea multi-factor încorporată, integrările de autentificare socială și permisiunile granulare prin Casbin o fac o platformă completă de identitate pentru echipe de orice dimensiune.