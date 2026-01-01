Instalează Casdoor cu un singur click.
Platformă open-source de gestionare a identității și accesului, cu OAuth 2.0, OIDC și SAML pentru autentificare unică (SSO) centralizată.
Alege un plan VPS pentru Casdoor
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Casdoor
Casdoor este o platformă open-source de Gestionare a Identității și Accesului (IAM) care acționează ca un server centralizat de autentificare pentru aplicațiile tale. Construită cu suport nativ pentru OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML și LDAP, permite oricărei aplicații să delege autentificarea utilizatorilor către un singur serviciu de încredere — eliminând sistemele de autentificare per aplicație și oferind utilizatorilor un singur set de credențiale pentru întregul tău stack.
Auto-găzduirea Casdoor menține credențialele utilizatorilor tăi și datele sesiunilor complet sub controlul tău, fără prețuri per utilizator și fără blocare la un anumit furnizor. Autentificarea multi-factor încorporată, integrările de autentificare socială și permisiunile granulare prin Casbin o fac o platformă completă de identitate pentru echipe de orice dimensiune.
Funcționalități cheie ale Casdoor
Protocoale SSO universale
Suportul OAuth 2.0, OpenID Connect și SAML permite Casdoor să acționeze ca furnizor de identitate pentru practic orice aplicație din start.
Autentificare cu mai mulți factori
Impune TOTP, chei hardware WebAuthn, coduri SMS sau Face ID pentru toate aplicațiile conectate cu politici MFA per aplicație.
Furnizori de autentificare socială
Conectorii integrați pentru GitHub, Google, Microsoft și zeci de alți furnizori permit utilizatorilor să se conecteze cu conturile existente.
Controlul accesului granular
Politicile ACL, RBAC și ABAC, bazate pe Casbin, controlează exact ce utilizatori și roluri pot accesa ce resurse în întreaga ta infrastructură.
Suport multi-organizațional
Gestionează mai multe organizații izolate cu grupuri de utilizatori, aplicații și politici separate dintr-o singură instanță Casdoor.
De ce să rulezi Casdoor pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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