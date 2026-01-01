Gopeed este un manager de descărcări open-source, de mare viteză, care accelerează transferurile prin împărțirea fiecărui fișier în mai multe conexiuni concurente. Suportă HTTP, HTTPS, BitTorrent și linkuri magnet din start, iar sistemul său de extensii îți permite să adaugi suport pentru site-uri și protocoale suplimentare. Construit pe un motor Go cu o interfață web curată, Gopeed rulează la fel oriunde și este gestionat în întregime din browserul tău.

Auto-găzduirea Gopeed pe VPS-ul tău înseamnă că descărcările rulează la lățimea de bandă a centrului de date și se finalizează în fundal, independent de dispozitivul sau conexiunea ta locală. Fișierele finalizate sunt stocate pe server pentru recuperare ulterioară, și tu păstrezi controlul complet asupra istoricului de descărcări și a datelor tale fără a te baza pe extensii de browser sau servicii comerciale de descărcare.