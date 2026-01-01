Instalează Gopeed cu un singur click.
Manager de descărcări de mare viteză, multi-protocol, care acceptă HTTP, BitTorrent și linkuri magnet din orice browser web.
Alege un plan VPS pentru Gopeed
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Gopeed
Gopeed este un manager de descărcări open-source, de mare viteză, care accelerează transferurile prin împărțirea fiecărui fișier în mai multe conexiuni concurente. Suportă HTTP, HTTPS, BitTorrent și linkuri magnet din start, iar sistemul său de extensii îți permite să adaugi suport pentru site-uri și protocoale suplimentare. Construit pe un motor Go cu o interfață web curată, Gopeed rulează la fel oriunde și este gestionat în întregime din browserul tău.
Auto-găzduirea Gopeed pe VPS-ul tău înseamnă că descărcările rulează la lățimea de bandă a centrului de date și se finalizează în fundal, independent de dispozitivul sau conexiunea ta locală. Fișierele finalizate sunt stocate pe server pentru recuperare ulterioară, și tu păstrezi controlul complet asupra istoricului de descărcări și a datelor tale fără a te baza pe extensii de browser sau servicii comerciale de descărcare.
Funcționalități cheie ale Gopeed
Accelerarea conexiunilor multiple
Împarte fiecare descărcare în conexiuni paralele multiple pentru a utiliza toată lățimea de bandă disponibilă și a termina mai repede.
Suport protocoale multiple
Descarcă prin HTTP, HTTPS, BitTorrent și linkuri magnet dintr-o singură interfață unificată.
Sistem de Extensii
Instalează extensii pentru a adăuga suport pentru site-uri noi, protocoale și comportament personalizat de descărcare.
Administrare bazată pe Browser
Gestionează, monitorizează și controlează fiecare descărcare de pe orice dispozitiv cu un browser web — nu este necesară instalarea unui client.
Viteze de descărcare din centrele de date
Descărcările rulează pe VPS-ul tău la lățimea de bandă maximă a serverului, eliberând dispozitivul tău local și conexiunea ta la internet.
De ce să rulezi Gopeed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic