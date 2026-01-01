Tududi este o aplicație de productivitate cu auto-găzduire pentru gestionarea sarcinilor, proiectelor, zonelor și notițelor într-o structură ierarhică clară. Depășește listele de sarcini de bază cu un motor complet de sarcini recurente, sincronizare CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integrare Telegram pentru crearea de sarcini și rezumate zilnice, și OIDC/SSO opțional pentru implementări în echipă. Interfața acceptă 24 de limbi și moduri întunecat/luminos.

Auto-găzduirea Tududi îți păstrează datele sarcinilor în întregime pe propriul server — fără abonament, fără extragere de date și fără acces terț la proiectele și notițele tale. Deoarece rulează pe SQLite, nu există un serviciu de bază de date separat de gestionat: un container, două volume, iar instrumentul tău de productivitate rulează în spatele HTTPS.