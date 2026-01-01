Implementează Tududi, instalare cu un singur click.
Manager de sarcini și proiecte auto-găzduit cu sincronizare CalDAV, sarcini recurente și autentificare OIDC.
Alege un plan VPS pentru Tududi
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tududi
Tududi este o aplicație de productivitate cu auto-găzduire pentru gestionarea sarcinilor, proiectelor, zonelor și notițelor într-o structură ierarhică clară. Depășește listele de sarcini de bază cu un motor complet de sarcini recurente, sincronizare CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integrare Telegram pentru crearea de sarcini și rezumate zilnice, și OIDC/SSO opțional pentru implementări în echipă. Interfața acceptă 24 de limbi și moduri întunecat/luminos.
Auto-găzduirea Tududi îți păstrează datele sarcinilor în întregime pe propriul server — fără abonament, fără extragere de date și fără acces terț la proiectele și notițele tale. Deoarece rulează pe SQLite, nu există un serviciu de bază de date separat de gestionat: un container, două volume, iar instrumentul tău de productivitate rulează în spatele HTTPS.
Funcționalități cheie ale Tududi
Ierarhia proiectelor și a domeniilor
Organizează sarcinile în cadrul proiectelor, grupează proiectele în zone și urmărește progresul sub-sarcinilor — totul într-o singură interfață curată.
Sincronizare CalDAV
Sincronizează sarcinile bidirecțional cu orice client compatibil CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird și altele.
Motor de sarcini recurente
Programează sarcini să se repete zilnic, săptămânal, lunar sau după modele personalizate, cu generarea automată a instanțelor viitoare.
Integrare Telegram
Creează sarcini și primește rezumate zilnice printr-un bot Telegram fără a deschide interfața web.
Suport pentru OIDC și SSO
Autentifică-te prin Google, Okta, Keycloak, Azure AD sau orice furnizor OpenID Connect pentru implementările de echipă.
De ce să rulezi Tududi pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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